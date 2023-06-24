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Обновлён рекорд посещаемости молодёжного Евро за всю историю турнира

24 Июня 2023 • 23:39 Комментировать

В субботу вечером в рамках молодёжного чемпионата Европы встречались сборные Грузии и Бельгии. Матч завершился боевой ничьей – 2:2.

Но примечательна прошедшая игра больше тем, что на ней был установлен рекорд посещаемости за всю историю молодёжных чемпионатов Европы. На трибуны тбилисского стадиона имени Бориса Пайчадзе пришли 41 887 зрителей.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, ранее рекорд был зафиксирован 21 год назад в швейцарском городе Базель – тогда на матч молодёжных команд Швейцарии и Италии пришли  порядка 30 тыс. человек.

Молодёжные сборные Нидерландов и Грузии ушли от поражений

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Молодёжная сборная Грузии молодёжная сборная бельгии
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