Молодёжная сборная Испании вышла в плей-офф, забив хорватам на первой минуте

В группе В молодёжного чемпионата Европы досрочно определились команды, которые вышли в плей-офф. Сборная Испании играла против хорватов и победила со счетом 1:0 благодаря голу уже на первой минуте. Серхио Гомес в быстрой атаке прострелил с левого фланга к линии вратарской, и Абель Руис забил. Хуан Миранда также имел отличный шанс, но пробил в штангу.

В третьем туре испанцы сыграют против сборной Украины за первое место в группе, а хорваты и румыны досрочно вылетели.

Протокол игры