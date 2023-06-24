Молодёжная сборная Испании вышла в плей-офф, забив хорватам на первой минуте

В группе В молодёжного чемпионата Европы досрочно определились команды, которые вышли в плей-офф. Сборная Испании играла против хорватов и победила со счетом 1:0 благодаря голу уже на первой минуте. Серхио Гомес в быстрой атаке прострелил с левого фланга к линии вратарской, и Абель Руис забил. Хуан Миранда также имел отличный шанс, но пробил в штангу.
В третьем туре испанцы сыграют против сборной Украины за первое место в группе, а хорваты и румыны досрочно вылетели.
Протокол игры
|(1:0) Руис Абель1'
Тенас Арнау•Гомес Виктор•Паредес Айтор•Пачеко Хон•Миранда Хуан•Бланко Антонио90' (Хила Марио (90') •Баэна Алехандро73' (Камелло Серхио (73') •Родри Родриго•Сансет Ойян62' (Вейга Габриэль (62') •Гомес Серхио•Руис Абель74' (Орос Аймар (74')
Котарски Доминик•Сигур Нико•Франич Бартол80' (Галешич Нико (80') •Перкович Мауро•Кризманич Крешимир73' (Чолина Давид (73') •Булат Марко•Пршир Юрица73' (Палаверса Анте (73') •Батурина Мартин•Фриган Матия• 13'Шего Мишель 35'46' (Стойкович Лука (46') • 60'Бельо Дион Дрене46' (Качавенда Лукас (46')
24 июня. Стадион "Стадионул Джулешти - Валентин Стэнеску".
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