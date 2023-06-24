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Молодёжная сборная Испании вышла в плей-офф, забив хорватам на первой минуте

24 Июня 2023 • 23:37 Комментировать
Испания (до 21 года)
1:0
Хорватия (до 21 года)
окончен

В группе В молодёжного чемпионата Европы досрочно определились команды, которые вышли в плей-офф. Сборная Испании играла против хорватов и победила со счетом 1:0 благодаря голу уже на первой минуте. Серхио Гомес в быстрой атаке прострелил с левого фланга к линии вратарской, и Абель Руис забил. Хуан Миранда также имел отличный шанс, но пробил в штангу.

В третьем туре испанцы сыграют против сборной Украины за первое место в группе, а хорваты и румыны досрочно вылетели.
Протокол игры

 
Испания (до 21 года)1:0Хорватия (до 21 года)
(1:0) Руис Абель1'  
Тенас АрнауГомес ВикторПаредес АйторПачеко ХонМиранда ХуанБланко Антонио 90' (Хила Марио ( 90') Баэна Алехандро 73' (Камелло Серхио ( 73') Родри РодригоСансет Ойян 62' (Вейга Габриэль ( 62') Гомес СерхиоРуис Абель 74' (Орос Аймар ( 74')
Запасные: Санчес МануэльАгирреcабала ХуленРикельме ЛеонардоМартинес АрнауБернабе АдрианБарренечеа АндерГильямон УгоРикельме Родриго
Котарски ДоминикСигур НикоФранич Бартол 80' (Галешич Нико ( 80') Перкович МауроКризманич Крешимир 73' (Чолина Давид ( 73') Булат МаркоПршир Юрица 73' (Палаверса Анте ( 73') Батурина МартинФриган Матия  13'Шего Мишель  35' 46' (Стойкович Лука ( 46'  60') Бельо Дион Дрене 46' (Качавенда Лукас ( 46')
Запасные: Чавлина НиколаШимич РокоСольдо НиколаХоджа ВелдинПандур ИворФрук ТониВидович Габриэль
24 июня. Стадион "Стадионул Джулешти - Валентин Стэнеску".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная Сборная Испании молодёжная сборная Хорватии
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