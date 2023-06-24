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Молодёжные сборные Нидерландов и Грузии ушли от поражений

24 Июня 2023 • 21:03 Комментировать
Португалия (до 21 года)
1:1
Нидерланды (до 21 года)
окончен

В группе А молодёжного чемпионата Европы завершились матчи второго тура.

Поздний гол Брайана Бробби позволил сборной Нидерландов не проиграть португальцам - 1:1. В параллельном поединке Бельгия выиграла первый тайм у грузин с перевесом в два мяча, но соперник спас поединок (2:2) и продолжает лидировать.

Протокол игры  
Португалия (до 21 года)1:1Нидерланды (до 21 года)
(1:0) Алмейда Андре IV20'  
  78'Бробби Брайан (1:1)
Биай СелтунФеррейра Зе  30'Пенетра АлешандреАмаро АндреТавареш Нуну  52'Данташ Тьягу 83' (Араухо Перейра ( 83') Саму Кошта  90'Алмейда Андре IV 56' (Морейра Диегу ( 56') Невеш Жоау 67' (Соуза Афонсу ( 67'  79') Силва Фабио 56' (Бернарду Паулу ( 56') Нету Педру  48' 56' (Консейсау Франсишку ( 56')
Запасные: Вашку СоузаМейшеду ФрансишкуСоареш СамуэлОливейра ВиторВитал БернардоЛело Леонардо
Вербрюгген БартРенсх Девайн 46' (Ван Эвейк Милан ( 46'  69') Ван Хеке Ян-Поль  25'Ван де Вен МиккиХартман КвилиндсиТимбер Квинтен  27' 46' (Бургер Ваутер ( 46'  61') Гравенберх РайанТейлор КеннетЭккеленкамп Юрген 80' (Маатсен Иан ( 80') Бробби Брайан 80' (Даллинга Тийс ( 80') Саммервилл Крисенсио 69' (Зиркзее Джошуа ( 69')
Запасные: Схенделаар ЯсперСхерпен КьеллМанхуф МиллионСамбо ШурандиТавшан ЭлаисМейнанс СвенРейс Людовит
24 июня. Стадион "Стадион имени Михаила Месхи" (Тбилиси).
Протокол игры 
Грузия (до 21 года)2:2Бельгия (до 21 года)
  15' Кюйпер Максим (0:1)
  38' Рамазани Ларжи (0:2)
(1:2) Цитаишвили Георгий 52'  
(2:2) Гулиашвили Георгий 87'  
Мамардашвили Георгий   90'  Хвадагиани Саба   46' (Гагнидзе Ника (   46'  Гулиашвили Георгий   71'   90' Каландадзе Александре   83'  Гелашвили Ива   81' (Ломинадзе Нодар (   81' Сазонов Саба  Давиташвили Зурико  Меквабишвили Анзор  Гагнидзе Лука   46' (Гочолеишвили Гиорги (   46'   59' Азаров Ираклий   90'  Гагуа Гиорги  Моисцрапишвили Гиорги   46' (Цитаишвили Георгий (   46')
Запасные: Капанадзе Цотне  Мамагейшвили Отар  Джинджолава Джемали-Георгий  Куталадзе Лука  Хорхели Ника  Сигуа Габриэль  Каличава Нодари
Вандервоордт Маартен  Сике Уго   81' (Ван дер Бремпт Игнасе (   81' Дебаст Зено   79' (Деман Оливье (   79' Де Винтер Кони   90'  Кюйпер Максим  Де Кетеларе Шарль  Кейта Мандела  Вранкс Астер   71'  Баликвиша Мишель-Анже   79' (Аль-Дахиль Амин (   79' Опенда Лои  Рамазани Ларжи   71' (Раскин Николас (   71')
Запасные: Плетинкс Эвауд  Энгельс Арне  Дескотт Антони  Вертессен Йорбе  Ламменс Сенне  Матазо Элио  Деланге Максим  Патрис Луи
 24 июня. Стадион "Борис Пайчадзе".

 

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