Молодёжные сборные Нидерландов и Грузии ушли от поражений

В группе А молодёжного чемпионата Европы завершились матчи второго тура.
Поздний гол Брайана Бробби позволил сборной Нидерландов не проиграть португальцам - 1:1. В параллельном поединке Бельгия выиграла первый тайм у грузин с перевесом в два мяча, но соперник спас поединок (2:2) и продолжает лидировать.
Протокол игры
|(1:0) Алмейда Андре IV20'
|78'Бробби Брайан (1:1)
Биай Селтун•Феррейра Зе• 30'Пенетра Алешандре•Амаро Андре•Тавареш Нуну• 52'Данташ Тьягу83' (Араухо Перейра (83') •Саму Кошта• 90'Алмейда Андре IV56' (Морейра Диегу (56') •Невеш Жоау67' (Соуза Афонсу (67') • 79'Силва Фабио56' (Бернарду Паулу (56') •Нету Педру 48'56' (Консейсау Франсишку (56')
Вербрюгген Барт•Ренсх Девайн46' (Ван Эвейк Милан (46') • 69'Ван Хеке Ян-Поль• 25'Ван де Вен Микки•Хартман Квилиндси•Тимбер Квинтен 27'46' (Бургер Ваутер (46') • 61'Гравенберх Райан•Тейлор Кеннет•Эккеленкамп Юрген80' (Маатсен Иан (80') •Бробби Брайан80' (Даллинга Тийс (80') •Саммервилл Крисенсио69' (Зиркзее Джошуа (69')
24 июня. Стадион "Стадион имени Михаила Месхи" (Тбилиси).
Протокол игры
|15' Кюйпер Максим (0:1)
|38' Рамазани Ларжи (0:2)
|(1:2) Цитаишвили Георгий 52'
|(2:2) Гулиашвили Георгий 87'
Мамардашвили Георгий • 90'Хвадагиани Саба 46' ( Гагнидзе Ника ( 46' • Гулиашвили Георгий 71' ) • 90'Каландадзе Александре • 83'Гелашвили Ива 81' ( Ломинадзе Нодар ( 81') • Сазонов Саба • Давиташвили Зурико • Меквабишвили Анзор • Гагнидзе Лука 46' ( Гочолеишвили Гиорги ( 46' ) • 59'Азаров Ираклий • 90'Гагуа Гиорги • Моисцрапишвили Гиорги 46' ( Цитаишвили Георгий ( 46')
Вандервоордт Маартен • Сике Уго 81' ( Ван дер Бремпт Игнасе ( 81') • Дебаст Зено 79' ( Деман Оливье ( 79') • Де Винтер Кони • 90'Кюйпер Максим • Де Кетеларе Шарль • Кейта Мандела • Вранкс Астер • 71'Баликвиша Мишель-Анже 79' ( Аль-Дахиль Амин ( 79') • Опенда Лои • Рамазани Ларжи 71' ( Раскин Николас ( 71')
Запасные: Плетинкс Эвауд • Энгельс Арне • Дескотт Антони • Вертессен Йорбе • Ламменс Сенне • Матазо Элио • Деланге Максим • Патрис Луи
24 июня. Стадион "Борис Пайчадзе".
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