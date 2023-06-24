Молодёжная сборная Украины дожала румынских соперников

Во втором туре чемпионата Европы среди молодёжных команд встретились сборные Румынии и Украины. Номинальные гости играли первым номером и создали больше моментов. Даниил Сикан отметился попаданием в перекладину с линии вратарской. А судьбу поединка решил автогол Виктора Дикана, который неудачно сыграл пяткой у своих ворот после прострела Максима Брагару.

Сборная Украины победила со счетом 1:0 и с 6 очками занимает первое место в группе. Румыны проиграли оба поединка.