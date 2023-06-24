Молодёжная сборная Украины дожала румынских соперников

Во втором туре чемпионата Европы среди молодёжных команд встретились сборные Румынии и Украины. Номинальные гости играли первым номером и создали больше моментов. Даниил Сикан отметился попаданием в перекладину с линии вратарской. А судьбу поединка решил автогол Виктора Дикана, который неудачно сыграл пяткой у своих ворот после прострела Максима Брагару.
Сборная Украины победила со счетом 1:0 и с 6 очками занимает первое место в группе. Румыны проиграли оба поединка.
Протокол игры
|89'Дикан Виктор (0:1)
Тарновану Стефан•Пантя Александру•Раковитан Богдан• 90'Дикан Виктор•Тичу Валентин Константин•Ликсандру Михай 13'82' (Кымпану Георге (82') •Скречу Владимир82' (Поп Влад (82') •Ишфан Александру•Мунтяну Луис57' (Попеску Октавиан (57') •Петрила Клаудиу 30'57' (Албу Константин (57') • 90'Маркович Йован68' (Бирлигея Даниэль (68')
Трубин Анатолий•Сыч Алексей•Таловеров Максим•Батагов Арсений•Вивчаренко Константин•Бондаренко Артём86' (Желизко Иван (86') •Бражко Владимир86' (Очеретько Олег (86') •Кащук Алексей77' (Вьюнник Богдан (77') •Крыськив Дмитрий68' (Брагару Максим (68') •Судаков Георгий•Сикан Даниил68' (Ванат Владислав (68') 90'
24 июня. Стадион "Стадионул Стяуа" (Бухарест).
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