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Молодёжная сборная Украины дожала румынских соперников

24 Июня 2023 • 20:56 Комментировать
Румыния (до 21 года)
0:1
Украина (до 21 года)
окончен

Во втором туре чемпионата Европы среди молодёжных команд встретились сборные Румынии и Украины. Номинальные гости играли первым номером и создали больше моментов. Даниил Сикан отметился попаданием в перекладину с линии вратарской. А судьбу поединка решил автогол Виктора Дикана, который неудачно сыграл пяткой у своих ворот после прострела Максима Брагару.

Сборная Украины победила со счетом 1:0 и с 6 очками занимает первое место в группе. Румыны проиграли оба поединка.

Протокол игры  
Румыния (до 21 года)0:1Украина (до 21 года)
  89'Дикан Виктор (0:1)
Тарновану СтефанПантя АлександруРаковитан Богдан  90'Дикан ВикторТичу Валентин КонстантинЛиксандру Михай  13' 82' (Кымпану Георге ( 82') Скречу Владимир 82' (Поп Влад ( 82') Ишфан АлександруМунтяну Луис 57' (Попеску Октавиан ( 57') Петрила Клаудиу  30' 57' (Албу Константин ( 57'  90') Маркович Йован 68' (Бирлигея Даниэль ( 68')
Запасные: Горчеа АндрейПиту АлексиДумитреску Андрес  90'Борза СебастьянМикулеску ДавидПопа МихайМазилу Адриан
Трубин АнатолийСыч АлексейТаловеров МаксимБатагов АрсенийВивчаренко КонстантинБондаренко Артём 86' (Желизко Иван ( 86') Бражко Владимир 86' (Очеретько Олег ( 86') Кащук Алексей 77' (Вьюнник Богдан ( 77') Крыськив Дмитрий 68' (Брагару Максим ( 68') Судаков ГеоргийСикан Даниил 68' (Ванат Владислав ( 68'  90')
Запасные: Лях РостиславСалюк ВладимирНазаренко АлександрФесюн КириллМудрик МихаилНещерет РусланСирота Александр
24 июня. Стадион "Стадионул Стяуа" (Бухарест).

 

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Молодёжная Сборная Румынии Молодёжная Сборная Украины
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