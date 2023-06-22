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Сборная Франции стартовала на Евро с победы над Италией

22 Июня 2023 • 23:42 Комментировать
Франция (до 21 года)
2:1
Италия (до 21 года)
окончен

В четверг вечером на молодёжном Евро, что проходит в Грузии и Румынии, стартовали сборные Франции и Италии. Матч прошёл на «Клуж Арене» и завершился победой французов - 2:1.

В первом тайме команды обменялись голами. На гол Арно Мюинга на 23-й минуте 13 минут спустя ответил форвард «Торино» Пьетро Пеллегри, филигранно замкнув подачу со штрафного.

Равенство продлилось до 62-й минуты матча – «трёхцветных» вперёд изящным выстрелом в «девятку» вывел страйкер «Лиона» Бредли Баркола.

К концу встречи команда Франции осталась в меньшинстве, потеряв грубо сфолившего Луака Баде, однако их сопернику не удалось воспользоваться численным преимуществом. В итоге – 2:1, номинальные хозяева одерживают победу, несмотря на опаснейшие моменты от оппонентов.

В квартете D, помимо французов и итальянцев, выступают команды Швейцарии и Норвегии. Ранее швейцарцы одержали верх над скандинавами с аналогичным счётом и теперь вместе со сборной Франции возглавляют группу, набрав по три очка.

Напомним, что молодёжное первенство Европы стартовало в минувшую среду, 21 июня. Турнир продлится до 8 июля, впереди – второй тур группового этапа.

Протокол игры  
Франция (до 21 года)2:1Италия (до 21 года)
(1:0) Мюинга Арно23'  
  36'Пеллегри Пьетро (1:1)
(2:1) Баркола Бредли62'  
Шевалье ЛюкаКалюлю ПьерБаде Луак  83'Люкеба КастеллоНкунку Нильс  16'Тюрам Кефрен 65' (Шерки Райан ( 65') Какере МаксансКоне Куадио 85' (Симакан Мохамед ( 85') Баркола Бредли 64' (Олисе Майкл ( 64') Мюинга Арно 79' (Вахи Элю ( 79') Гуйри Амин 79' (Адли Амин ( 79'  86')
Запасные: Ле Фе Энцо  64'Мелье ИлланГендрей ВалентинЛаруси ЯссерШотар ЖорисДиаките БафодеБаич Стефан
Карнесекки МаркоОколи МемеПирола Лоренцо 75' (Канчельери Маттео ( 75') Скальвини Джорджио  16'Белланова РаульРиччи Самуэле 88' (Коломбо Лоренцо ( 88') Ровелла Николо 75' (Миретти Фабио ( 75') Тонали СандроУдоги Дестини 88' (Паризи Фабьяно ( 88'  90') Пеллегри ПьетроКамбьяги Николо 46' (Ньонто Вильфред ( 46')
Запасные: Читтадини ДжорджоКамбьясо АндреаЭспозито СальватореБове ЭдоардоЛовато МаттеоТурати СтефаноКаприле Элия
22 июня. Стадион "Клуж Арена".

 

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