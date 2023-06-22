Сборная Франции стартовала на Евро с победы над Италией

В четверг вечером на молодёжном Евро, что проходит в Грузии и Румынии, стартовали сборные Франции и Италии. Матч прошёл на «Клуж Арене» и завершился победой французов - 2:1.

В первом тайме команды обменялись голами. На гол Арно Мюинга на 23-й минуте 13 минут спустя ответил форвард «Торино» Пьетро Пеллегри, филигранно замкнув подачу со штрафного.

Равенство продлилось до 62-й минуты матча – «трёхцветных» вперёд изящным выстрелом в «девятку» вывел страйкер «Лиона» Бредли Баркола.

К концу встречи команда Франции осталась в меньшинстве, потеряв грубо сфолившего Луака Баде, однако их сопернику не удалось воспользоваться численным преимуществом. В итоге – 2:1, номинальные хозяева одерживают победу, несмотря на опаснейшие моменты от оппонентов.

В квартете D, помимо французов и итальянцев, выступают команды Швейцарии и Норвегии. Ранее швейцарцы одержали верх над скандинавами с аналогичным счётом и теперь вместе со сборной Франции возглавляют группу, набрав по три очка.

Напомним, что молодёжное первенство Европы стартовало в минувшую среду, 21 июня. Турнир продлится до 8 июля, впереди – второй тур группового этапа.