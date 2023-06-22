Сборные Англии и Швейцарии начали Евро с побед, немцы потеряли очки с Израилем

В четверг стартовал молодёжный чемпионат Европы для команд из групп С и D. Сборная Англии переиграла чешских сверстников, контролируя ход матча на протяжении 90 минут. Джакоб Рамси забил победный гол в начале второго тайма, а Эмил Смит-Роу отличился под финальный свисток - 2:0.
Сборная Германии доминировала в споре с израильтянами, Юссуфа Мукоко не забил пенальти уже на третьей минуте, а в середине первого тайма команды обменялись голами. Эден Карзев оставил сборную Израиля меньшинстве на 45-й минуте. После перерыва немцы упустили массу моментов, в том числе Жессик Нганкам не реализовал 11-метровый.
Сборная Швейцарии добыла волевую победу над Норвегией (2:1).
Протокол игры
|(1:0) Сейде Эмиль Конрадсен19'
|36'Ндой Дан (1:1)
|56'Имери Кастриот (1:2)
Кристиансен Мадс•Себулонсен Себастьян•Хеггхейм Хенрик•Даланн Йеспер•Мёллер Вольфе Давид•Хове Йохан• 34'Маннсверк Сиверт46' (Китолано Джошуа (46') •Зафеирис Христос74' (Нуса Антонио (74') •Сейде Эмиль Конрадсен74' (Ятта Сиди (74') •Бобб Оскар90' (Сахрауи Осам (90') •Ботхейм Эрик90' (Кристенсен Тобиас (90')
Саипи Амир•Блюм Левин•Стеригу Леонидас•Бурч Марко• 34'Омерагич Бечир82' (Фон Моос Юлиан (82') •Имери Кастриот82' (Крониг Ян (82') •Зом Симон•Яшари Ардон•Ндой Дан90' (Ди Джусто Маттео (90') •Стожилкович Филип60' (Амдуни Зеки (60') •Ридер Фабиан90' (Малес Дариан (90')
22 июня. Стадион "Константин Рэдулеску".
Протокол игры
|20' Тургеман Дор (0:1)
|(1:1) Биссек Янн-Аурель 26'
Атуболу Ноа • Вагноман Жоша • Биссек Янн-Аурель • Матричани Хеннинг • 15'Нец Лука 84' ( Вайсхаупт Ноа ( 84') • Краусс Том • Кайтель Янник 82' ( Мартель Эрик ( 82') • Штиллер Анджело • 52'Гусенбашич Денис 72' ( Нганкам Жессик ( 72') • Шаде Кевин • Мукоко Юссуфа 82' ( Вайпер Нельсон ( 82')
Запасные: Алиду Фариде • Дордой Мартон • Беккер Финн • Фрюхтль Кристиан • Шмидт Кеннет • Фишер Килиан • Мантл Нико • Бауэр Максимилиан
Даниэл Перец • 90'Лемкин Став • Коэн Гиль • 78'Гандельман Омри • 33'Жабер Карем • Ревиво Рой • 90'Билу Оз 46' ( Бар Арад ( 46') • Карзев Эден 38' • 45'Азулай Эйтан 75' ( Халаили Анан ( 75') • Тургеман Дор 64' ( Горно Идан ( 64') • Глух Оскар 85' ( Лейоус Гишам ( 85')
Запасные: Хофмейстер Йоав • Блориан Ор • Царфати Томер • Морган Зив • Хаяй Илай • Преда Аяно • Руми Мохамад Абу
22 июня.
Протокол игры
|47' Рамси Джакоб (0:1)
|90' Смит-Роу Эмил (0:2)
Ярош Витезслав • Габриэль Адам • Витик Мартин • Хранак Робин • Цедидла Мартин • Черв Лукаш • Калоч Филип 81' ( Валента Матей ( 81') • Шулц Павел 45' 66' ( Фила Даниэль ( 66') • Жамбурек Ян 66' ( Карабец Адам ( 66' ) • 90'Кушей Васил 60' ( Юрасек Матей ( 60') • Сейк Вацлав 19' 66' ( Данек Крыштоф ( 66')
Запасные: Маркович Якуб • Влчек Томаш • Фукала Михал • Нойман Владимир • Поезны Карел • Пех Давид • Коубек Матей
Траффорд Джеймс • Гарнер Джеймс • Харвуд-Беллис Тэйлор • Колуилл Леви • Ааронс Макс 56' 88' ( Эллиотт Харви ( 88') • Джонс Кёртис • Рамси Джакоб • 84'Мадуэке Нони 79' ( Скипп Оливер ( 79') • Гомес Анхель 79' ( Смит-Роу Эмил ( 79') • Гордон Энтони 20' 78' ( Арчер Камерон ( 78') • Гиббс-Уайт Морган 69' 88' ( Джонсон Бен ( 88')
Запасные: Палмер Коул • Гриффитс Джошуа • Дойл Томми • Брэнтуэйт Джерред • Рашуорт Карл • Томас Люк • Крессвел Чарли
22 июня. Стадион "Батуми Стадиум".
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