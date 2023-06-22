Сборные Англии и Швейцарии начали Евро с побед, немцы потеряли очки с Израилем

В четверг стартовал молодёжный чемпионат Европы для команд из групп С и D. Сборная Англии переиграла чешских сверстников, контролируя ход матча на протяжении 90 минут. Джакоб Рамси забил победный гол в начале второго тайма, а Эмил Смит-Роу отличился под финальный свисток - 2:0.

Сборная Германии доминировала в споре с израильтянами, Юссуфа Мукоко не забил пенальти уже на третьей минуте, а в середине первого тайма команды обменялись голами. Эден Карзев оставил сборную Израиля меньшинстве на 45-й минуте. После перерыва немцы упустили массу моментов, в том числе Жессик Нганкам не реализовал 11-метровый.

Сборная Швейцарии добыла волевую победу над Норвегией (2:1).