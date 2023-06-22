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Сборные Англии и Швейцарии начали Евро с побед, немцы потеряли очки с Израилем

22 Июня 2023 • 20:59 Комментировать
Норвегия (до 21 года)
1:2
Швейцария (до 21 года)
окончен

В четверг стартовал молодёжный чемпионат Европы для команд из групп С и D. Сборная Англии переиграла чешских сверстников, контролируя ход матча на протяжении 90 минут. Джакоб Рамси забил победный гол в начале второго тайма, а Эмил Смит-Роу отличился под финальный свисток - 2:0.

Сборная Германии доминировала в споре с израильтянами, Юссуфа Мукоко не забил пенальти уже на третьей минуте, а в середине первого тайма команды обменялись голами. Эден Карзев оставил сборную Израиля  меньшинстве на 45-й минуте. После перерыва немцы упустили массу моментов, в том числе Жессик Нганкам не реализовал 11-метровый.

Сборная Швейцарии добыла волевую победу над Норвегией (2:1).

Протокол игры  
Норвегия (до 21 года)1:2Швейцария (до 21 года)
(1:0) Сейде Эмиль Конрадсен19'  
  36'Ндой Дан (1:1)
  56'Имери Кастриот (1:2)
Кристиансен МадсСебулонсен СебастьянХеггхейм ХенрикДаланн ЙесперМёллер Вольфе ДавидХове Йохан  34'Маннсверк Сиверт 46' (Китолано Джошуа ( 46') Зафеирис Христос 74' (Нуса Антонио ( 74') Сейде Эмиль Конрадсен 74' (Ятта Сиди ( 74') Бобб Оскар 90' (Сахрауи Осам ( 90') Ботхейм Эрик 90' (Кристенсен Тобиас ( 90')
Запасные: Клаессон КристофферРослер КолинФур-Хьельде ЛеоКаманзи УорренСаннберг РасмусСольбаккен МаркусЭвьен Хэкон
Саипи АмирБлюм ЛевинСтеригу ЛеонидасБурч Марко  34'Омерагич Бечир 82' (Фон Моос Юлиан ( 82') Имери Кастриот 82' (Крониг Ян ( 82') Зом СимонЯшари АрдонНдой Дан 90' (Ди Джусто Маттео ( 90') Стожилкович Филип 60' (Амдуни Зеки ( 60') Ридер Фабиан 90' (Малес Дариан ( 90')
Запасные: Вуйоз НиколяАменда ОрельБарес ГабриэльКрасничи БледианАмметр НиколасМюллер СержКеллер Марвин
22 июня. Стадион "Константин Рэдулеску".
Протокол игры 
Германия (до 21 года)1:1Израиль (до 21 года)
  20' Тургеман Дор (0:1)
(1:1) Биссек Янн-Аурель 26'  
Атуболу Ноа  Вагноман Жоша  Биссек Янн-Аурель  Матричани Хеннинг   15'  Нец Лука   84' (Вайсхаупт Ноа (   84' Краусс Том  Кайтель Янник   82' (Мартель Эрик (   82' Штиллер Анджело   52'  Гусенбашич Денис   72' (Нганкам Жессик (   72' Шаде Кевин  Мукоко Юссуфа   82' (Вайпер Нельсон (   82')
Запасные: Алиду Фариде  Дордой Мартон  Беккер Финн  Фрюхтль Кристиан  Шмидт Кеннет  Фишер Килиан  Мантл Нико  Бауэр Максимилиан
Даниэл Перец   90'  Лемкин Став  Коэн Гиль   78'  Гандельман Омри   33'  Жабер Карем  Ревиво Рой   90'  Билу Оз   46' (Бар Арад (   46' Карзев Эден   38'   45'  Азулай Эйтан   75' (Халаили Анан (   75' Тургеман Дор   64' (Горно Идан (   64' Глух Оскар   85' (Лейоус Гишам (   85')
Запасные: Хофмейстер Йоав  Блориан Ор  Царфати Томер  Морган Зив  Хаяй Илай  Преда Аяно  Руми Мохамад Абу
 22 июня.
Протокол игры 
Чехия (до 21 года)0:2Англия (до 21 года)
  47' Рамси Джакоб (0:1)
  90' Смит-Роу Эмил (0:2)
Ярош Витезслав  Габриэль Адам  Витик Мартин  Хранак Робин  Цедидла Мартин  Черв Лукаш  Калоч Филип   81' (Валента Матей (   81' Шулц Павел   45'   66' (Фила Даниэль (   66' Жамбурек Ян   66' (Карабец Адам (   66'   90' Кушей Васил   60' (Юрасек Матей (   60' Сейк Вацлав   19'   66' (Данек Крыштоф (   66')
Запасные: Маркович Якуб  Влчек Томаш  Фукала Михал  Нойман Владимир  Поезны Карел  Пех Давид  Коубек Матей
Траффорд Джеймс  Гарнер Джеймс  Харвуд-Беллис Тэйлор  Колуилл Леви  Ааронс Макс   56'   88' (Эллиотт Харви (   88' Джонс Кёртис  Рамси Джакоб   84'  Мадуэке Нони   79' (Скипп Оливер (   79' Гомес Анхель   79' (Смит-Роу Эмил (   79' Гордон Энтони   20'   78' (Арчер Камерон (   78' Гиббс-Уайт Морган   69'   88' (Джонсон Бен (   88')
Запасные: Палмер Коул  Гриффитс Джошуа  Дойл Томми  Брэнтуэйт Джерред  Рашуорт Карл  Томас Люк  Крессвел Чарли
 22 июня. Стадион "Батуми Стадиум".

 

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