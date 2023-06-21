Молодёжная сборная Румынии была разгромлена командой Испании

В группе В молодёжного чемпионата Европы сыграли сборные Румынии и Испании. Пиренейцы ожидаемо действовали первым номером и заслуженно победили. Они могли забивать не один гол в конце первого тайма, особенно выделялся Абель Руис, с двух метров не попавший по пустым воротам. После перерыва у испанцев прошла атака правым краем, и из пределов штрафной Алехандро Баэна забил победный гол. Вскоре в контратаке Серхио Гомес не стал расстреливать ворота, а выкатил мяч под удар Хуану Миранде - 2:0. Аймар Орос мог делать счет неприличным, но после его удара голкипер перевел мяч в штангу. Напоследок Гомес со штрафного рикошетом от головы игрока в стенке сделал счет разгромным.

После стартового тура сборная Испании лидирует в своей группе вместе с украинцами.