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Молодёжная сборная Румынии была разгромлена командой Испании

21 Июня 2023 • 23:42 Комментировать
Румыния (до 21 года)
0:3
Испания (до 21 года)
окончен

В группе В молодёжного чемпионата Европы сыграли сборные Румынии и Испании. Пиренейцы ожидаемо действовали первым номером и заслуженно победили. Они могли забивать не один гол в конце первого тайма, особенно выделялся Абель Руис, с двух метров не попавший по пустым воротам. После перерыва у испанцев прошла атака правым краем, и из пределов штрафной Алехандро Баэна забил победный гол. Вскоре в контратаке Серхио Гомес не стал расстреливать ворота, а выкатил мяч под удар Хуану Миранде - 2:0. Аймар Орос мог делать счет неприличным, но после его удара голкипер перевел мяч в штангу. Напоследок Гомес со штрафного рикошетом от головы игрока в стенке сделал счет разгромным.

После стартового тура сборная Испании лидирует в своей группе вместе с украинцами.

Протокол игры  
Румыния (до 21 года)0:3Испания (до 21 года)
  56'Баэна Алехандро (0:1)
  

62' Миранда Хуан (0:2)

90' Гомес Серхио (0:3)

Попа МихайПантя АлександруРаковитан БогданДикан Виктор  73'Борза СебастьянИсфан Александру 85' (Тичу Валентин Константин ( 85'  90') Албу КонстантинПиту Алекси 65' (Петрила Клаудиу ( 65') Мунтяну Луис 72' (Мазилу Адриан ( 72') Бирлигея Даниэль 65' (Ликсандру Михай ( 65') Попеску Октавиан 65' (Маркович Йован ( 65')
Запасные: Тарновану СтефанГорчеа АндрейКымпану ГеоргеДумитреску АндресМикулеску ДавидПоп Влад
Тенас АрнауМартинес Арнау 46' (Гомес Виктор ( 46') Паредес АйторПачеко Хон  20'Миранда ХуанБланко АнтониоБаэна Алехандро  69' 74' (Орос Аймар ( 74') Родри Родриго 81' (Рикельме Родриго ( 81') Сансет Ойян 74' (Вейга Габриэль ( 74') Гомес СерхиоРуис Абель 86' (Камелло Серхио ( 86')
Запасные: Санчес МануэльАгирреcабала ХуленРикельме ЛеонардоБернабе АдрианХила МариоБарренечеа АндерГильямон Уго
21 июня. Стадион "Стадионул Стяуа" (Бухарест).

 

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Молодёжная Сборная Румынии Молодёжная Сборная Испании
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