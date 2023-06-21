Молодёжная сборная Грузии неожиданно одолела португальцев

Сборная Грузии удачно сыграла стартовый матч молодёжного Евро. Хозяева турнира играли от обороны и шикарно использовали свои редкие моменты, а сами не пропустили. Гиорги Гагуа здорово стрельнул с линии штрафной. Под конец первого тайма Саба Сазонов ударом головой удвоил перевес.

В параллельном матче Бельгия и Нидерланды не забивали - 0:0.