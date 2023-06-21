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Молодёжная сборная Грузии неожиданно одолела португальцев

21 Июня 2023 • 20:57 Комментировать
Грузия (до 21 года)
2:0
Португалия (до 21 года)
окончен

Сборная Грузии удачно сыграла стартовый матч молодёжного Евро. Хозяева турнира играли от обороны и шикарно использовали свои редкие моменты, а сами не пропустили. Гиорги Гагуа здорово стрельнул с линии штрафной. Под конец первого тайма Саба Сазонов ударом головой удвоил перевес.

В параллельном матче Бельгия и Нидерланды не забивали - 0:0.

Протокол игры  
Грузия (до 21 года)2:0Португалия (до 21 года)
(1:0) Giorgi Gagua37'  
(2:0) Сазонов Саба45'  
Куталадзе ЛукаХвадагиани СабаСазонов СабаГелашвили ИваКаландадзе АлександреМеквабишвили Анзор 67' (Ломинадзе Нодар ( 67') Гагнидзе НикаГулиашвили Георгий 58' (Азаров Ираклий ( 58') Giorgi Moistsrapishvili 66' (Давиташвили Зурико ( 66') Цитаишвили Георгий 58' (Гочолеишвили Гиорги ( 58') Giorgi Gagua  61' 90' (Сигуа Габриэль ( 90')
Запасные: Tsotne KapanadzeOtar MamageishviliГагнидзе ЛукаМамардашвили ГеоргийJemali-Giorgi JinjolavaNika KhorkheliКаличава Нодари
Биай СелтунZe Ferreira 71' (Бернарду Паулу ( 71') Пенетра АлешандреАраужу Томаш  76'Тавареш НунуДанташ ТьягуНевеш Жоау 71' (Саму Кошта ( 71') Алмейда Андре IVСоуза Афонсу 46' (Консейсау Франсишку ( 46') Витинья II 46' (Араухо Перейра ( 46') Нету Педру
Запасные: Вашку СоузаМейшеду ФрансишкуСоареш СамуэлАмаро АндреМорейра ДиегуВитал БернардоСилва ФабиоLeonardo Lelo
21 июня. Стадион "Борис Пайчадзе".
Протокол игры 
Бельгия (до 21 года)0:0Нидерланды (до 21 года)
Вандервоордт Маартен  Патрис Луи   46' (Сике Уго (   46' Де Винтер Кони  Дебаст Зено  Кюйпер Максим  Кейта Мандела   18'  Матазо Элио   87'  Раскин Николас  Вертессен Йорбе   27'   46' (Баликвиша Мишель-Анже (   46' Опенда Лои   88' (Рамазани Ларжи (   88' Де Кетеларе Шарль
Запасные: Плетинкс Эвауд  Ван дер Бремпт Игнасе  Энгельс Арне  Дескотт Антони  Деман Оливье  Вранкс Астер  Ламменс Сенне  Аль-Дахиль Амин  Деланге Максим
Вербрюгген Барт  Ренсх Девайн   77' (Ван Эвейк Милан (   77' Ван Хеке Ян-Поль  Ван де Вен Микки  Тимбер Квинтен   28'   77' (Зиркзее Джошуа (   77' Гравенберх Райан   21'  Тейлор Кеннет   64' (Бургер Ваутер (   64' Хартман Квилиндси  Эккеленкамп Юрген   64' (Мейнанс Свен (   64' Бробби Брайан  Саммервилл Крисенсио   69' (Маатсен Иан (   69')
Запасные: Схенделаар Яспер  Схерпен Кьелл  Манхуф Миллион  Самбо Шуранди  Тавшан Элаис  Даллинга Тийс  Рейс Людовит
 21 июня. Стадион "Стадион имени Михаила Месхи" (Тбилиси).

 

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