Молодёжная сборная Грузии неожиданно одолела португальцев

Сборная Грузии удачно сыграла стартовый матч молодёжного Евро. Хозяева турнира играли от обороны и шикарно использовали свои редкие моменты, а сами не пропустили. Гиорги Гагуа здорово стрельнул с линии штрафной. Под конец первого тайма Саба Сазонов ударом головой удвоил перевес.
В параллельном матче Бельгия и Нидерланды не забивали - 0:0.
Протокол игры
|(1:0) Giorgi Gagua37'
|(2:0) Сазонов Саба45'
Куталадзе Лука•Хвадагиани Саба•Сазонов Саба•Гелашвили Ива•Каландадзе Александре•Меквабишвили Анзор67' (Ломинадзе Нодар (67') •Гагнидзе Ника•Гулиашвили Георгий58' (Азаров Ираклий (58') •Giorgi Moistsrapishvili66' (Давиташвили Зурико (66') •Цитаишвили Георгий58' (Гочолеишвили Гиорги (58') •Giorgi Gagua 61'90' (Сигуа Габриэль (90')
Биай Селтун•Ze Ferreira71' (Бернарду Паулу (71') •Пенетра Алешандре•Араужу Томаш• 76'Тавареш Нуну•Данташ Тьягу•Невеш Жоау71' (Саму Кошта (71') •Алмейда Андре IV•Соуза Афонсу46' (Консейсау Франсишку (46') •Витинья II46' (Араухо Перейра (46') •Нету Педру
21 июня. Стадион "Борис Пайчадзе".
Протокол игры
Вандервоордт Маартен • Патрис Луи 46' ( Сике Уго ( 46') • Де Винтер Кони • Дебаст Зено • Кюйпер Максим • Кейта Мандела • 18'Матазо Элио • 87'Раскин Николас • Вертессен Йорбе 27' 46' ( Баликвиша Мишель-Анже ( 46') • Опенда Лои 88' ( Рамазани Ларжи ( 88') • Де Кетеларе Шарль
Запасные: Плетинкс Эвауд • Ван дер Бремпт Игнасе • Энгельс Арне • Дескотт Антони • Деман Оливье • Вранкс Астер • Ламменс Сенне • Аль-Дахиль Амин • Деланге Максим
Вербрюгген Барт • Ренсх Девайн 77' ( Ван Эвейк Милан ( 77') • Ван Хеке Ян-Поль • Ван де Вен Микки • Тимбер Квинтен 28' 77' ( Зиркзее Джошуа ( 77') • Гравенберх Райан • 21'Тейлор Кеннет 64' ( Бургер Ваутер ( 64') • Хартман Квилиндси • Эккеленкамп Юрген 64' ( Мейнанс Свен ( 64') • Бробби Брайан • Саммервилл Крисенсио 69' ( Маатсен Иан ( 69')
Запасные: Схенделаар Яспер • Схерпен Кьелл • Манхуф Миллион • Самбо Шуранди • Тавшан Элаис • Даллинга Тийс • Рейс Людовит
21 июня. Стадион "Стадион имени Михаила Месхи" (Тбилиси).
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