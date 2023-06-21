Сборная Украины на молодёжном Евро стартовала с победы над хорватами

В среду стартовал чемпионат Европы среди молодёжных команд. В группе В сборная Украины играла против хорватов. Балканцы считались фаворитами в этой паре, но ничего не смогли реализовать впереди. Соперник же отметился двумя голами. Алексей Кащук выдал шикарный сольный проход с ударом в самый угол ворот. Он же сразу после перерыва прорвался по флангу и навесил на Даниила Сикана, который головой срезал мяч в сетку - 2:0. Лучший момент у соперника был у Луки Стойковича - удар с четырех метров пришелся в перекладину.