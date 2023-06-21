Сборная Украины на молодёжном Евро стартовала с победы над хорватами

В среду стартовал чемпионат Европы среди молодёжных команд. В группе В сборная Украины играла против хорватов. Балканцы считались фаворитами в этой паре, но ничего не смогли реализовать впереди. Соперник же отметился двумя голами. Алексей Кащук выдал шикарный сольный проход с ударом в самый угол ворот. Он же сразу после перерыва прорвался по флангу и навесил на Даниила Сикана, который головой срезал мяч в сетку - 2:0. Лучший момент у соперника был у Луки Стойковича - удар с четырех метров пришелся в перекладину.
Протокол игры
|(1:0) Кащук Алексей19'
|(2:0) Сикан Даниил48'
Трубин Анатолий•Сыч Алексей•Батагов Арсений•Таловеров Максим•Вивчаренко Константин•Бондаренко Артём•Бражко Владимир83' (Желизко Иван (83') •Кащук Алексей71' (Вьюнник Богдан (71') •Крыськив Дмитрий71' (Очеретько Олег (71') •Брагару Максим62' (Назаренко Александр (62') •Сикан Даниил83' (Судаков Георгий (83')
Котарски Доминик•Сигур Нико•Франич Бартол•Перкович Мауро•Чолина Давид58' (Шего Мишель (58') •Булат Марко•Пршир Юрица84' (Шимич Роко (84') •Качавенда Лукас 16'58' (Стойкович Лука (58') • 82'Батурина Мартин•Бельо Дион Дрене84' (Ходжа Велдин (84') •Фриган Матия73' (Видович Габриэль (73')
21 июня. Стадион "Стадионул Джулешти - Валентин Стэнеску".
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