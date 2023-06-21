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Сборная Украины на молодёжном Евро стартовала с победы над хорватами

21 Июня 2023 • 20:54 Комментировать
Украина (до 21 года)
2:0
Хорватия (до 21 года)
окончен

В среду стартовал чемпионат Европы среди молодёжных команд. В группе В сборная Украины играла против хорватов. Балканцы считались фаворитами в этой паре, но ничего не смогли реализовать впереди. Соперник же отметился двумя голами. Алексей Кащук выдал шикарный сольный проход с ударом в самый угол ворот. Он же сразу после перерыва прорвался по флангу и навесил на Даниила Сикана, который головой срезал мяч в сетку - 2:0. Лучший момент у соперника был у Луки Стойковича - удар с четырех метров пришелся в перекладину.

Протокол игры  
Украина (до 21 года)2:0Хорватия (до 21 года)
(1:0) Кащук Алексей19'  
(2:0) Сикан Даниил48'  
Трубин АнатолийСыч АлексейБатагов АрсенийТаловеров МаксимВивчаренко КонстантинБондаренко АртёмБражко Владимир 83' (Желизко Иван ( 83') Кащук Алексей 71' (Вьюнник Богдан ( 71') Крыськив Дмитрий 71' (Очеретько Олег ( 71') Брагару Максим 62' (Назаренко Александр ( 62') Сикан Даниил 83' (Судаков Георгий ( 83')
Запасные: Лях РостиславСалюк ВладимирФесюн КириллМудрик МихаилНещерет РусланВанат ВладиславСирота Александр
Котарски ДоминикСигур НикоФранич БартолПеркович МауроЧолина Давид 58' (Шего Мишель ( 58') Булат МаркоПршир Юрица 84' (Шимич Роко ( 84') Качавенда Лукас  16' 58' (Стойкович Лука ( 58'  82') Батурина МартинБельо Дион Дрене 84' (Ходжа Велдин ( 84') Фриган Матия 73' (Видович Габриэль ( 73')
Запасные: Чавлина НиколаКризманич КрешимирГалешич НикоСольдо НиколаПандур ИворПалаверса АнтеФрук Тони
21 июня. Стадион "Стадионул Джулешти - Валентин Стэнеску".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная Сборная Украины молодёжная сборная Хорватии
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