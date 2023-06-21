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Мудрик и Тонали — самые дорогие игроки молодёжного Евро-2023

21 Июня 2023 • 17:05 Комментировать
Украина (до 21 года)
...
Хорватия (до 21 года)
Через 1 ч. 25 мин.

Нападающий «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик, а также полузащитник «Милана» и сборной Италии Сандро Тонали стали самыми дорогими игроками среди всех участников молодёжного чемпионата Европы. Об этом вещает авторитетный портал Transfermarkt.

Нынешняя рыночная стоимость Мудрика и Сонали составляет 50 миллионов евро. Тройку лидеров замкнул британский полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмзи.

Молодежный чемпионат Европы - 2023 стартует сегодня, 21 июня. Текстовые трансляции матчей в онлайн формате будут проходить на портале LiveResult. Первые игры начнутся уже в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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УКРАИНА (ДО 21 ГОДА) ХОРВАТИЯ (ДО 21 ГОДА)
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