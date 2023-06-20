Мудрик может пропустить молодёжный чемпионат Европы

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик рискует пропустить молодежный чемпионат Европы из-за повреждения. Об этом в разговоре с представителями СМИ поведал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

«Михаил почувствовал на тренировке проблему с икроножной мышцей. Участие Мудрика на молодёжном Евро под большим вопросом. Он очень хочет поехать, но решать ему», - передает слова специалиста Fanday.

Стоит отметить, что первый поединок на молодежном чемпионате Европы сборная Украины сыграет против Хорватии в среду, 21 июня.

Мудрик зимой перешел в «Челси». В АПЛ он провел 15 матчей и сделал два ассиста.