Кварацхелия «забил» на чемпионат Европы U-21

Грузинский нападающий Хвича Кварацхелия решил не участвовать в молодежном чемпионате Европы U-21, который начнется уже на следующей неделе, причем частично пройдет как раз в Грузии (она является хозяйкой турнира наряду с Румынией). Кварацхелия пояснил, что ему требуется определенный отдых.

- Несмотря на все желание, из спортивных побуждений и после такого длинного сезона я хочу сейчас отдохнуть и смогу быть с вами только в качестве болельщика, - написал своим партнерам по команде в социальных сетях Хвича.

Тем не менее, Хвича будет защищать цвета взрослой грузинской сборной в отборочном турнире Евро-2024.