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Кварацхелия «забил» на чемпионат Европы U-21

18 Июня 2023 • 23:49 Комментировать
Грузия (до 21 года)
...
Португалия (до 21 года)
21.06 19:00

Грузинский нападающий Хвича Кварацхелия решил не участвовать в молодежном чемпионате Европы U-21, который начнется уже на следующей неделе, причем частично пройдет как раз в Грузии (она является хозяйкой турнира наряду с Румынией). Кварацхелия пояснил, что ему требуется определенный отдых.

- Несмотря на все желание, из спортивных побуждений и после такого длинного сезона я хочу сейчас отдохнуть и смогу быть с вами только в качестве болельщика, - написал своим партнерам по команде в социальных сетях Хвича.

Тем не менее, Хвича будет защищать цвета взрослой грузинской сборной в отборочном турнире Евро-2024. 

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Евро-Футбол.Ру,
Хвича Кварацхелия
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ГРУЗИЯ (ДО 21 ГОДА) ПОРТУГАЛИЯ (ДО 21 ГОДА)
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