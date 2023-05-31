Тавареш попал в расширенный список молодёжной сборной Португалии

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш попал в расширенный список сборной Португалии (до 21 года). Об этом сообщает официальный сайт португальской футбольной федерации. Отметим, 21 июня стартует молодежный чемпионат Европы-2023, который продлится до 8 июля. Напомним, что новый сезон Российской премьер-лиги начнется 23 июля.

В текущем сезоне Тавареш принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

После 29 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 54 очка. В последнем туре «красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов».