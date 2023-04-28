Шабаров стал старшим тренером молодёжной сборной России

На комитете сборных команд РФС старшим тренером молодёжной сборной России (до 21 года) был утвержден Иван Шабаров из юношеской команды (до 19 лет).

Данная информация оказалась в распоряжении «Матч ТВ». Вышеназванное мероприятие состоялось в понедельник под председательством Никиты Симоняна и при участии Валерия Карпина и Юрия Красножана.

О том, что Шабаров может возглавить молодёжную сборную страны, сообщалось ещё в январе нынешнего года.

Михаил Галактионов, занимавший данный пост ранее, в данный момент сосредоточен на работе в московском «Локомотиве», ближайший матч которого состоится в воскресенье против «Химок».