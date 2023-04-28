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Шабаров стал старшим тренером молодёжной сборной России

28 Апреля 2023 • 21:50 Комментировать

На комитете сборных команд РФС старшим тренером молодёжной сборной России (до 21 года) был утвержден Иван Шабаров из юношеской команды (до 19 лет).

Данная информация оказалась в распоряжении «Матч ТВ». Вышеназванное мероприятие состоялось в понедельник под председательством Никиты Симоняна и при участии Валерия Карпина и Юрия Красножана.

О том, что Шабаров может возглавить молодёжную сборную страны, сообщалось ещё в январе нынешнего года.

Михаил Галактионов, занимавший данный пост ранее, в данный момент сосредоточен на работе в московском «Локомотиве», ближайший матч которого состоится в воскресенье против «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Михаил Галактионов Молодёжная сборная России Иван Шабаров
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