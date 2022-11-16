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​Молодёжная сборная России разгромила Сербию

16 Ноября 2022 • 19:21 Комментировать

Санкции УЕФА действуют в отношении всего Российского футбольного союза, поэтому молодёжная сборная России сейчас тоже может проводить только товарищеские матчи. В среду команда Михаила Галактионова обыграла сверстников из Сербии. Российская молодёжка организовала четыре безответных гола – 4:0.

Авторами результативных ударов в составе молодёжной сборной России стали Ярослав Михайлов, Никита Ермаков и Кирилл Кравцов. Ещё один забитый мяч команда Михаила Галактионова отпраздновала после автогола.

Напомним, что в четверг, 17 ноября, национальная сборная России проведёт товарищеский матч против Таджикистана на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная России
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