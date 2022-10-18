Прошла жеребьёвка молодёжного Евро-2023

Состоялась жеребьёвка группового этапа молодёжного чемпионата Европы по футболу – 2023, который пройдёт в Грузии и Румынии.

Группа А: Грузия, Бельгия, Нидерланды, Португалия;

Группа В: Румыния, Испания, Украина, Хорватия;

Группа С: Чехия, Англия, Германия, Израиль;

Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия;

Напомним, что континентальный турнир для игроков в возрасте до 21 года пройдёт с 21 июня по 8 июля. Действующими победителями являются немцы, обыгравшие в финале прошлогоднего турнира Португалию. Россия пропустила отборочный этап из-за отстранения от международных турниров под эгидой УЕФА.

