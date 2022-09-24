Галактионов рассказал, чем его удивила молодёжная сборная Казахстана

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов ответил на вопрос, чем удивила молодёжка Казахстана.

«Агрессивная команда, большим количеством обороняется. Не все получалось и по взаимодействию, и по движению мяча. Мы были медленноваты, однако добились положительного результата», — цитирует слова Галактионова «Матч ТВ».

Наставник отметил, что присутствовали хорошие отрезки в игре команды, но не хватало целостности, при этом еще мяч сильно дробило по полю, но у всех были равные условия.

Напомним, матч молодежных сборных России и Казахстана завершился со счетом 2:1.