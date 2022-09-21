​Галактионов прокомментировал крупную победу молодёжной сборной России

В среду молодёжная сборная России провела товарищеский матч против Беларуси. Команда Михаила Галактионова отпраздновала крупную победу со счётом 6:1. После игры тренер дал комментарий.

«Конечно, замечания есть, потому что у нас была всего лишь одна тренировка», - высказался Галактионов, отмечая недостаток времени на подготовку, а также перелёт.

«Но мы благодарны ребятам за то отношение, которое они продемонстрировали к игре. Они - большие молодцы!» - слова тренера приводит на своих страницах sport24 со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

Впереди у молодёжной сборной России товарищеский матч против Казахстана.

Напомним, что в обозримом будущем российские сборные смогут проводить только товарищеские матчи. Связано это с санкциями со стороны УЕФА и ФИФА.