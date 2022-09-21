​Тюкавин – в основе молодёжной сборной России на матч с Беларусью

В среду вечером молодёжная сборная России проведёт товарищеский матч против Беларуси. Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:
Худяков, Александров, Мелёхин, Лангович, Волков, Кравцов, Пруцев, Соколов, Щетинин, Гладышев, Тюкавин (капитан команды).
Игра между сборными Беларуси и России стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 17:00.
Напомним, что молодёжная сборная России в ближайшее время будет проводить лишь товарищеские игры, поскольку санкции со стороны УЕФА и ФИФА затрагивают весь российский футбол.
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