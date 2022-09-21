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​Тюкавин – в основе молодёжной сборной России на матч с Беларусью

 
21 Сентября 2022 • 16:32 Комментировать

В среду вечером молодёжная сборная России проведёт товарищеский матч против Беларуси. Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Худяков, Александров, Мелёхин, Лангович, Волков, Кравцов, Пруцев, Соколов, Щетинин, Гладышев, Тюкавин (капитан команды).

Игра между сборными Беларуси и России стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 17:00.

Напомним, что молодёжная сборная России в ближайшее время будет проводить лишь товарищеские игры, поскольку санкции со стороны УЕФА и ФИФА затрагивают весь российский футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная России Константин Тюкавин
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