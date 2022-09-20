​Яя Туре поучаствовал в подготовке молодёжной сборной Англии

Экс-футболист Яя Туре, который известен главным образом по выступлениям за испанскую «Барселону» и английский «Манчестер Сити», поучаствовал в подготовке молодёжной сборной Англии к сентябрьским матчам против Италии и Германии. Туре работал с молодёжкой «трёх львов» в рамках своего тренерского обучения. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.
Напомним, что Яя Туре в настоящий момент работает тренером в молодёжной команде «Тоттенхэма».
Яя Туре довольно рано завершил профессиональную карьеру футболиста. В мае текущего года ивуарийцу исполнилось 39 лет.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
20.09 19:00
|
ХБ Кёге (жен)
|
...
|
Ювентус (жен)
|
|
20.09 20:00
|
Реал Сосьедад (жен)
|
...
|
Бавария (жен)
|
|
20.09 21:30
|
Арсенал (жен)
|
...
|
Аякс (жен)
|
|
20.09 21:30
|
Рейнджерс (жен)
|
...
|
Бенфика (жен)
|
|
20.09 21:30
|
Брэкнелл Таун
|
...
|
Чешем Юнайтед
|
|
20.09 21:30
|
Хартли Уинтни
|
...
|
Бат
|
|
20.09 21:45
|
Стратфорд Таун
|
...
|
Банбери Юнайтед
|
5.20
3.70
1.68
|
20.09 21:45
|
Челтхэм Таун
|
...
|
Уолтон энд Хершем
|
|
20.09 21:45
|
Чорли
|
...
|
Ливерседж
|
1.58
4.50
4.90
|
20.09 21:45
|
Фарсли Селтик
|
...
|
Филд
|
2.43
3.25
2.95
|
20.09 21:45
|
Гейнсборо
|
...
|
Лонг Итон Юнайтед
|
1.81
3.55
4.40
|
20.09 21:45
|
Сиренсестер Таун
|
...
|
Мертир Таун
|
|
20.09 21:45
|
Три Бриджес
|
...
|
Льюис
|
|
20.09 21:45
|
Бедфорд
|
...
|
Кингз Линн Таун
|
|
20.09 21:45
|
Конглтон Таун
|
...
|
Ньюкасл Таун
|
2.65
3.95
2.25
|
20.09 21:45
|
Брейнтри
|
...
|
Хейбридж Свифтс
|
|
20.09 21:45
|
Хейс-Йидинг Юнайтед
|
...
|
Фарнборо
|
2.90
3.25
2.45
|
20.09 21:45
|
Fisher
|
...
|
Уэллинг
|
|
20.09 21:45
|
Питерборо Спортс
|
...
|
Реддич Юнайтед
|
1.68
4.30
4.30
|
20.09 21:45
|
Helston Athletic
|
...
|
Бишопс Клив
|
|
20.09 21:45
|
Садбёри
|
...
|
Сейнт-Олбанс Сити
|
7.40
5.30
1.32
|
20.09 21:45
|
Ilkeston Town
|
...
|
Anstey Nomads
|
|
21.09 13:00
|
Германия (до 19 лет)
|
...
|
Армения (до 19 лет)
|
|
21.09 13:00
|
Италия (до 19 лет)
|
...
|
Эстония (до 19 лет)
|
|
21.09 13:00
|
Турция (до 19 лет)
|
...
|
Люксембург (до 19 лет)
|
|
21.09 15:00
|
Австрия (до 19 лет)
|
...
|
Литва (до 19 лет)
|
|
21.09 15:00
|
Грузия (до 19 лет)
|
...
|
Дания (до 19 лет)
|
|
21.09 15:00
|
Чехия (до 19 лет)
|
...
|
Андорра (до 19 лет)
|
|
21.09 16:30
|
Сараево-2000 (жен)
|
...
|
Цюрих Фрауэн (жен)
|
|
21.09 17:00
|
Азербайджан (до 19 лет)
|
...
|
Болгария (до 19 лет)
|
|
21.09 17:00
|
Албания (до 19 лет)
|
...
|
Бельгия (до 19 лет)
|
|
21.09 18:00
|
Ирландия (до 19 лет)
|
...
|
Гибралтар (до 19 лет)
|
|
21.09 18:00
|
Уэльс (до 19 лет)
|
...
|
Венгрия (до 19 лет)
|
|
21.09 18:00
|
Беларусь (до 19 лет)
|
...
|
Словакия (до 19 лет)
|
Бан пользователя