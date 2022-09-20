​Яя Туре поучаствовал в подготовке молодёжной сборной Англии

Экс-футболист Яя Туре, который известен главным образом по выступлениям за испанскую «Барселону» и английский «Манчестер Сити», поучаствовал в подготовке молодёжной сборной Англии к сентябрьским матчам против Италии и Германии. Туре работал с молодёжкой «трёх львов» в рамках своего тренерского обучения. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Напомним, что Яя Туре в настоящий момент работает тренером в молодёжной команде «Тоттенхэма».

Яя Туре довольно рано завершил профессиональную карьеру футболиста. В мае текущего года ивуарийцу исполнилось 39 лет.