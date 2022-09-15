Галактионов: «Несмотря на отстранение от международного футбола, важно продолжать работать»

В четверг был обнародован состав молодёжной сборной России на сентябрьский сбор. На официальном сайте РФС приводится комментарий главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Мы очень рады, что после длительного перерыва соберёмся, пообщаемся с ребятами, сыграем два контрольных матча. Важно, несмотря на отстранение от международного футбола, не останавливаться, продолжать свою работу», - высказался Галактионов.

Молодёжная сборная России проведёт сбор в Беларуси. Он продлится с 19 по 25 число. В рамках сбора команда Михаила Галактионова сыграет против Беларуси (21 сентября) и Казахстана (24 сентября).

Напомним, что российский футбол ещё на стыке февраля и марта оказался под санкциями УЕФА и ФИФА, поэтому говорить об официальных играх и турнирах пока не приходится.