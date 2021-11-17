Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу молодёжной сборной России (до 21 года) над сверстниками из Испании в отборочном цикле к Евро-2023.

- Наша молодёжка проявила свои самые лучшие качества – как игровые, так и психологические, как командные, так и индивидуальные. Обыграли очень сильную испанскую команду, показав конкурентоспособный и достаточно зрелый футбол. Имели больше голевых моментов, но было бы логичнее, если бы забил не Тюкавин после ошибки вратаря, а тот же Агаларов, когда пробил в перекладину, или Хлусевич, когда не попал в створ из центральной зоны без сопротивления.

Испанцы оказались в Химках в некомфортной атмосфере. Их сковывала холодная погода, им было неуютно на подмёрзшем поле. В таких условиях совсем другое чувство мяча и совсем другой отскок. Если бы матч проходил в тёплой стране, например, в Турции, то, я думаю, счёт был бы не в пользу сборной России. Но ничего страшного, что нам помогла погода. Войско Александра Невского тоже использовало погодные условия в свою пользу, когда победило в Ледовом побоище. При этом не надо кричать, что мы теперь выиграем чемпионат Европы. Есть объективные причины, почему испанцы сыграли так плохо.