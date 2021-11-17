​Сафонов: Тюкавин вышел и сделал свою работу

Футбольный агент Алексей Сафонов похвалил форварда молодежной сборной России Константина Тюкавина в поединке квалификации ЧЕ-2023 с командой Испании. Россияне добились минимальной победы (1:0). Решающий мяч забил как раз Тюкавин.

Сафонов рад, что российская сборная не испугалась серьезного соперника и контролировала мяч.

«Костя молодец. Вышел и сделал свою работу. Форвард для этого и нужен.

Почему проиграла главная команда страны? У основной сборной было колоссальное давление. И мяч в Сплите плавал», - цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Россияне с 15-ю очками идут вторыми после шести поединков, уступая лидерство сборной Испании (15), которая находится выше по результатам личных встреч.