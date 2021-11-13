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Сабитов: «В матче с Испанией нашу молодёжку может спасти Генерал Мороз» эксклюзив

13 Ноября 2021 • 08:44 Комментировать (1)

Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу российской молодёжки (до 21 года) над Словакией (3:0) в отборе к Евро-2023 и прокомментировал предстоящий матч с Испанией.

- Наша молодёжка выиграла абсолютно заслуженно по всем статьям. Забили три мяча, а могли ещё больше. Действовали дисциплинированно и без всякой самодеятельности. Все чётко выполняли на поле свои функции, никто не заигрывался. У юношеских и молодёжных команд всегда хорошо бросается в глаза настрой на матчи. Можно сказать, победили на классе. В отличие от взрослых команд, на этом возрастном уровне он по-прежнему решает многое. Словаки хорошо смотрелись физически и применяли верхний прессинг в гостевом матче, что было смело с их стороны, но сказалось преимущество россиян в индивидуальном мастерстве.

Гол Хлусевича дальним ударом помог нашей сборной снять напряжение, а то забитый мяч назревал, но поразить чужие ворота никак не удавалось. Второй гол – это хорошая диагональная передача Умярова, скидка от Марадишвили и акцентированный кивок головы Агаларова. Он пробил в классическом стиле, как учили в детско-юношеских школах. При счёте 2:0 Галактионов понимал, что победа уже никуда не уйдёт, поэтому сделал все пять замен, и вступившие в игру футболисты не испортили картины. В моменте с третьим голом интеллектуально сыграл Тюкавин. Он отдал скрытый результативный пас Сулейманову за счёт незаметного движения голеностопа, смотря в другую сторону. Это было очень изящно.

Что думаю о следующем матче российской молодёжной сборной? У испанцев здорово ходит мяч, они умеют вскрывать насыщенную оборону соперников. Но нашу молодёжку могут спасти юношеский максимализм и Генерал Мороз. Минусовая температура, пусть даже небольшая, непривычна для испанцев, а матч же будет проходить на «Арене Химки». Помню, как мы с «Локомотивом» играли в Лиге чемпионов против «Ювентуса» в 1993 году. В гостях проиграли 0:3, а дома вполне могли сыграть вничью и проиграли только 0:1. Туринцы тогда находились в шоке от холодной московской погоды – был слабый плюс в конце сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Равиль Сабитов Молодёжная Сборная Испании Молодёжная сборная России
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Комментарии (1)
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Redwhite1959
13 Ноября 2021 в 09:20
А ещё, Сабитов, надо поле так водой залить, чтобы у испанцев мяч вообще низом не "ходил", а его можно было бы только пулять по верху! И - как минимум - ничья будет в кармане!(( Вот это уровень аналитики от Сабитова...
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