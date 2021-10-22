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Галактионов: Все футболисты молодёжной сборной России находятся в отличной форме

22 Октября 2021 • 21:22 Комментировать

Наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов ответил на вопрос об амбициях команды в предстоящих поединках.

Специалист отметил, что футболисты хотят исключительно побеждать.

«Все ребята находятся в отличной форме», — цитирует Галактионова «Спорт-Экспресс».

Молодежная сборная России сыграет с командами Словакии и Испании в отборочном турнире ЧЕ-2023 на стадионе «Арена Химки». Поединки пройдут 12 и 16 ноября соответственно. Начало обеих встреч — в 18:00 по московскому времени.

После четырёх туров квалификации ЧЕ-2023 сборная России с 9 очками идет второй в турнирной таблице группы С. На первой позиции находится Испания (12 пунктов).

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Галактионов Молодёжная сборная России
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окончен Чехия (до 19 лет) (жен) 2:1 Словакия (до 19 лет) (жен)
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окончен Испания (до 19 лет) (жен) 4:0 Португалия (до 19 лет) (жен)
окончен Италия (до 17 лет) (жен) 2:0 Уэльс (до 17 лет) (жен)
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22.10  21:30 Фелгейраш 1932 ... Брага-2
22.10  22:00 АФК Ньюри Сити ... Dergview FC
23.10  00:00 Алебрихес-2 Оахака ... Lobos Huerta
23.10  00:00 CD Zap ... Leviatan
23.10  00:00 Интер Плая-дель-Кармен ... Deportivo Dongu FC
23.10  00:00 Dominican Republic W ... Боливия (жен)
23.10  04:00 Дуранго ... Текос
23.10  04:30 Калор-де-Сан-Педро ... Guerreros de Xico
23.10  07:00 Камбоджа (до 23 лет) ... Hong Kong U23
23.10  11:45 Австралия (жен) ... Бразилия (жен)
23.10  12:00 Израиль (до 19 лет) (жен) ... Грузия (до 19 лет) (жен)
23.10  13:00 Фарерские острова (до 19 лет) (жен) ... Кипр (до 19 лет) (жен)
23.10  14:30 Болгария (до 19 лет) (жен) ... Казахстан (до 19 лет) (жен)
23.10  14:30 Греция (до 19 лет) (жен) ... Литва (до 19 лет) (жен)
23.10  15:00 Россия (до 17 лет) ... Сан-Марино (до 17 лет)
23.10  15:00 Майендорф ... Конкордия Гамбург
23.10  15:00 Дания (до 19 лет) (жен) ... Венгрия (до 19 лет) (жен)
23.10  15:00 VfL Lohbruegge ... Дассендорф
23.10  15:00 Santarem ... Кова-Пьедаде
23.10  15:00 Италия (до 19 лет) (жен) ... Азербайджан (до 19 лет) (жен)
23.10  15:30 Игало ... Арсенал Тиват
23.10  15:30 Грбаль ... Цетинье
23.10  15:30 Единство Биело-Поле ... Беране
23.10  15:30 Бокель ... КОМ
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23.10  16:00 Кюрслак-Нойенгамм ... Хамм Юнайтед
23.10  16:00 Англия (до 19 лет) (жен) ... Северная Ирландия (до 19 лет) (жен)
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23.10  17:00 Румыния (до 19 лет) (жен) ... Malta U19 W
23.10  17:00 Pevidem SC ... Канелас
23.10  17:00 Балликлэр Комрейдс ... Инститьют
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23.10  17:00 Кнокбреда ... Дандела
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