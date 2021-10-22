Галактионов: Все футболисты молодёжной сборной России находятся в отличной форме

Наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов ответил на вопрос об амбициях команды в предстоящих поединках.
Специалист отметил, что футболисты хотят исключительно побеждать.
«Все ребята находятся в отличной форме», — цитирует Галактионова
«Спорт-Экспресс».
Молодежная сборная России сыграет с командами Словакии и Испании в отборочном турнире ЧЕ-2023 на стадионе «Арена Химки». Поединки пройдут 12 и 16 ноября соответственно. Начало обеих встреч — в 18:00 по московскому времени.
После четырёх туров квалификации ЧЕ-2023 сборная России с 9 очками идет второй в турнирной таблице группы С. На первой позиции находится Испания (12 пунктов).
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