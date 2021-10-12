Лещенко: Тюкавину ещё рановато играть в основе сборной России

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко оценил игру молодёжной сборной России в матче с Литвой (3:0). Константин Тюкавин отметился дублем.

Он похвалил форварда за старания. Однако Лещенко считает, что нападающему ещё рано играть за основную сборную России.

«Одно дело — забивать за молодёжную сборную, другое дело — играть на взрослом уровне против команд Европы. Дзюба у нас сейчас единственный нападающий в России! Дзюба многократно это всем доказал и в прошлом сезоне, и в этом», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Россияне набрали 9 очков после четырёх поединков. В ноябре Россия сыграет со Словакией и Испанией.