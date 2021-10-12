Галактионов: Игра с Литвой была очень тяжёлой

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов отреагировал на победу над Литвой в поединке отборочного раунда Евро-2023.
Специалист отметил, что матч оказался непростым. У его подопечных не всё получалось.
«Очень тяжёлая игра. Мы совершенно не удовлетворены тем, что происходило в первом тайме, у нас совсем ничего не получалось с точки зрения организации и качества игры. Пришлось в перерыве достаточно серьезно поговорить с командой.
Я считаю, что второй тайм команда провела с хорошим посылом и настроением», - цитирует Галактионова сайт РФС.
Россияне обыграли Литву со счётом 3:0.
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