Галактионов: Игра с Литвой была очень тяжёлой

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов отреагировал на победу над Литвой в поединке отборочного раунда Евро-2023.

Специалист отметил, что матч оказался непростым. У его подопечных не всё получалось.

«Очень тяжёлая игра. Мы совершенно не удовлетворены тем, что происходило в первом тайме, у нас совсем ничего не получалось с точки зрения организации и качества игры. Пришлось в перерыве достаточно серьезно поговорить с командой.

Я считаю, что второй тайм команда провела с хорошим посылом и настроением», - цитирует Галактионова сайт РФС.

Россияне обыграли Литву со счётом 3:0.