Тюкавин: Не знаю, почему первый тайм матча с Литвой оказался сложным

Форвард молодёжной сборной России Константин Тюкавин подвёл итоги поединка квалификации чемпионата Европы против Литвы. Россияне победили со счётом 3:0.

«Не знаю, почему первый тайм оказался сложным. Литва играла дома, им помогали трибуны. Мы как-то вяло провели первую половину.

В перерыве сказали биться за каждый мяч. Мы вышли, постарались так и сделать, шли в прессинг. Это помогло забить наши мячи.

Главное — мы выиграли. Есть три очка, едем дальше», - приводит слова Тюкавина официальный сайт РФС.

В матче с Литвой Тюкавин отметился дублем.