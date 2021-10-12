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Тюкавин: Не знаю, почему первый тайм матча с Литвой оказался сложным

12 Октября 2021 • 22:58 Комментировать
Литва (до 21 года)
0:3
Россия (до 21 года)
окончен

Форвард молодёжной сборной России Константин Тюкавин подвёл итоги поединка квалификации чемпионата Европы против Литвы. Россияне победили со счётом 3:0.

«Не знаю, почему первый тайм оказался сложным. Литва играла дома, им помогали трибуны. Мы как-то вяло провели первую половину.

В перерыве сказали биться за каждый мяч. Мы вышли, постарались так и сделать, шли в прессинг. Это помогло забить наши мячи.

Главное — мы выиграли. Есть три очка, едем дальше», - приводит слова Тюкавина официальный сайт РФС.

В матче с Литвой Тюкавин отметился дублем.

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная России Константин Тюкавин
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