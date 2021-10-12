Тюкавин: Не знаю, почему первый тайм матча с Литвой оказался сложным

Форвард молодёжной сборной России Константин Тюкавин подвёл итоги поединка квалификации чемпионата Европы против Литвы. Россияне победили со счётом 3:0.
«Не знаю, почему первый тайм оказался сложным. Литва играла дома, им помогали трибуны. Мы как-то вяло провели первую половину.
В перерыве сказали биться за каждый мяч. Мы вышли, постарались так и сделать, шли в прессинг. Это помогло забить наши мячи.
Главное — мы выиграли. Есть три очка, едем дальше», - приводит слова Тюкавина официальный сайт РФС.
В матче с Литвой Тюкавин отметился дублем.
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