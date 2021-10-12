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Российская молодёжка за 6 минут разгромила литовцев

12 Октября 2021 • 20:22 Комментировать
Литва (до 21 года)
0:3
Россия (до 21 года)
окончен

Молодёжная сборная России добыла третью победу подряд в квалификации чемпионата Европы. В гостях у Литвы россияне забили три мяча с 65-й по 71-й минуту и одолели противника со счетом 3:0. Дубль на счету Константина Тюкавина, также был автогол Каролиса Узелы.

Россияне с 9 очками после четырех матчей настигли Испанию на первом месте.

Протокол игры  
Литва (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года)
    65' Тюкавин Константин (0:1)
    68' Узела Каролис (0:2)
    71' Тюкавин Константин (0:3)
Vilius Armalas Valdas Paulauskas Узела Каролис Раманаускас Матас Nauris Petkevicius Милашюс Титас Darius Zubauskas Rokas Rasimavicius Климавичюс Аугустинас Анисас Бенас Artur Dolznikov
Запасные: Пилюкайтис Вилюс
Бориско Максим Степанов Данил Литвинов Руслан Прохин Данила Боженов Кирилл Пруцев Данил Умяров Наиль Хлусевич Даниил Мухин Максим Марадишвили Константин Тюкавин Константин
Запасные: Корнюшин Даниил Будачев Иван Игнатов Михаил Александрович Карапузов Владислав Кузьмичев Иван Leon Klassen Кравцов Кирилл Сильянов Александр Сулейманов Тимур
12 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная России
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окончен Польша (до 19 лет) 2:2 Украина (до 19 лет)
окончен Мальта (до 19 лет) 0:1 Финляндия (до 19 лет)
окончен Ирландия (до 17 лет) (жен) 3:0 Болгария (до 17 лет) (жен)
окончен Австрия (до 17 лет) (жен) 2:2 Дания (до 17 лет) (жен)
окончен Греция (до 17 лет) (жен) 2:1 Швейцария (до 17 лет) (жен)
окончен Венгрия (до 19 лет) 1:1 Австрия (до 19 лет)
окончен Казахстан (до 19 лет) 1:2 Северная Ирландия (до 19 лет)
окончен Косово (до 19 лет) 0:3 Уэльс (до 19 лет)
окончен Дания (до 19 лет) 1:1 Чехия (до 19 лет)
окончен Эстония (до 19 лет)* 0:1 Беларусь (до 19 лет)
окончен Грузия (до 19 лет) 1:0 Норвегия (до 19 лет)
окончен Косово (до 17 лет) 1:0 Фарерские острова (до 17 лет)
окончен Словения (до 17 лет) 4:0 Австрия (до 17 лет)
окончен Словения (до 19 лет) 1:3 Италия (до 19 лет)
окончен Литва (до 19 лет) 1:2 Исландия (до 19 лет)
12.10  17:00 Люксембург (до 17 лет) ... Азербайджан (до 17 лет)
окончен Норвегия (до 17 лет) 0:2 Бельгия (до 17 лет)
окончен Мальта (до 17 лет) 0:3 Черногория (до 17 лет)
окончен Норвегия (до 17 лет) (жен) 4:1 Венгрия (до 17 лет) (жен)
окончен Камбоджа 2:1 Гуам
13.10  00:00 Итабаяна ... Байя де Фейра
13.10  03:30 Трезе ... Флореста
13.10  03:30 Жуазейренсе ... Сентрал Каруару
13.10  14:00 Гибралтар (до 17 лет) ... Финляндия (до 17 лет)
13.10  14:00 Швейцария (до 17 лет) ... Босния и Герцеговина (до 17 лет)
13.10  15:00 Андорра (до 17 лет) ... Северная Македония (до 17 лет)
13.10  15:00 Польша (до 17 лет) ... Ирландия (до 17 лет)
13.10  16:00 Единство Биело-Поле ... Арсенал Тиват
13.10  16:00 Бокель ... Титоград 1.27 5 12
13.10  16:00 Цетинье ... Беране
13.10  16:00 Грбаль ... КОМ
13.10  18:00 Симарронес-2 ... Catedraticos Elite
13.10  18:30 OFK Mladost Donja Gorica ... Игало
13.10  19:00 Deportivo Dongu FC ... Lobos ULMX
13.10  20:00 Club Canoneros Marina ... Ялмакан
13.10  20:00 Алебрихес-2 Оахака ... Aguacateros CDU
13.10  21:00 Мото Клаб Сан-Луис ... Retro FC
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Сегодня, 12 Октября
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