Российская молодёжка за 6 минут разгромила литовцев

Молодёжная сборная России добыла третью победу подряд в квалификации чемпионата Европы. В гостях у Литвы россияне забили три мяча с 65-й по 71-й минуту и одолели противника со счетом 3:0. Дубль на счету Константина Тюкавина, также был автогол Каролиса Узелы.

Россияне с 9 очками после четырех матчей настигли Испанию на первом месте.