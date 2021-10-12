​Известен состав молодёжной сборной России на матч с Литвой

Во вторник молодёжная сборная России в рамках отбора на чемпионат Европы сыграет против Литвы на поле соперника. Рулевой российской молодёжки Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Бориско, Прохин, Литвинов, Степаков, Боженов, Умяров (капитан команды), Марадишвили, Пруцев, Мухин, Хлусевич, Тюкавин.

Матч между молодёжными сборными Литвы и России стартует в 18:30 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате, которая будет проходить на портале LiveResult.

После трёх туров отбора молодёжная сборная России занимает второе место в своей группе с 6 очками.