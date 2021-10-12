​Известен состав молодёжной сборной России на матч с Литвой

Во вторник молодёжная сборная России в рамках отбора на чемпионат Европы сыграет против Литвы на поле соперника. Рулевой российской молодёжки Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:
Бориско, Прохин, Литвинов, Степаков, Боженов, Умяров (капитан команды), Марадишвили, Пруцев, Мухин, Хлусевич, Тюкавин.
Матч между молодёжными сборными Литвы и России стартует в 18:30 по московскому времени. Не пропустите
подробную трансляцию в текстовом формате, которая будет проходить на портале LiveResult.
После трёх туров отбора молодёжная сборная России занимает второе место в своей группе с 6 очками.
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окончен после пенальти
Дания (до 17 лет)
3:3
Турция (до 17 лет)
окончен
Польша (до 19 лет)
2:2
Украина (до 19 лет)
окончен
Мальта (до 19 лет)
0:1
Финляндия (до 19 лет)
окончен
Ирландия (до 17 лет) (жен)
3:0
Болгария (до 17 лет) (жен)
окончен
Австрия (до 17 лет) (жен)
2:2
Дания (до 17 лет) (жен)
окончен
Греция (до 17 лет) (жен)
2:1
Швейцария (до 17 лет) (жен)
окончен
Венгрия (до 19 лет)
1:1
Австрия (до 19 лет)
окончен
Казахстан (до 19 лет)
1:2
Северная Ирландия (до 19 лет)
окончен
Косово (до 19 лет)
0:3
Уэльс (до 19 лет)
окончен
Дания (до 19 лет)
1:1
Чехия (до 19 лет)
окончен
Эстония (до 19 лет)*
0:1
Беларусь (до 19 лет)
окончен
Грузия (до 19 лет)
1:0
Норвегия (до 19 лет)
12.10 16:30
Косово (до 17 лет)
...
Фарерские острова (до 17 лет)
12.10 16:30
Словения (до 17 лет)
...
Австрия (до 17 лет)
12.10 16:30
Словения (до 19 лет)
...
Италия (до 19 лет)
12.10 16:30
Литва (до 19 лет)
...
Исландия (до 19 лет)
12.10 17:00
Люксембург (до 17 лет)
...
Азербайджан (до 17 лет)
12.10 17:00
Норвегия (до 17 лет)
...
Бельгия (до 17 лет)
12.10 17:00
Мальта (до 17 лет)
...
Черногория (до 17 лет)
12.10 18:00
Норвегия (до 17 лет) (жен)
...
Венгрия (до 17 лет) (жен)
12.10 19:00
Камбоджа
...
Гуам
13.10 00:00
Итабаяна
...
Байя де Фейра
13.10 03:30
Трезе
...
Флореста
13.10 03:30
Жуазейренсе
...
Сентрал Каруару
13.10 13:00
India W
...
Тайвань (жен)
13.10 14:00
Гибралтар (до 17 лет)
...
Финляндия (до 17 лет)
13.10 14:00
Швейцария (до 17 лет)
...
Босния и Герцеговина (до 17 лет)
13.10 15:00
Андорра (до 17 лет)
...
Северная Македония (до 17 лет)
13.10 15:00
Польша (до 17 лет)
...
Ирландия (до 17 лет)
13.10 16:00
Единство Биело-Поле
...
Арсенал Тиват
13.10 16:00
Бокель
...
Титоград
1.27
5
12
13.10 16:00
Цетинье
...
Беране
13.10 16:00
Грбаль
...
КОМ
13.10 18:00
Симарронес-2
...
Catedraticos Elite
13.10 18:30
OFK Mladost Donja Gorica
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Игало
13.10 19:00
Deportivo Dongu FC
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