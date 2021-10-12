Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 221 Комментарии
Главная

​Известен состав молодёжной сборной России на матч с Литвой

12 Октября 2021 • 17:23 Комментировать
Литва (до 21 года)
...
Россия (до 21 года)
Через 0 ч. -2 мин.

Во вторник молодёжная сборная России в рамках отбора на чемпионат Европы сыграет против Литвы на поле соперника. Рулевой российской молодёжки Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Бориско, Прохин, Литвинов, Степаков, Боженов, Умяров (капитан команды), Марадишвили, Пруцев, Мухин, Хлусевич, Тюкавин.

Матч между молодёжными сборными Литвы и России стартует в 18:30 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате, которая будет проходить на портале LiveResult.

После трёх туров отбора молодёжная сборная России занимает второе место в своей группе с 6 очками.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен после пенальти Дания (до 17 лет) 3:3 Турция (до 17 лет)
окончен Польша (до 19 лет) 2:2 Украина (до 19 лет)
окончен Мальта (до 19 лет) 0:1 Финляндия (до 19 лет)
окончен Ирландия (до 17 лет) (жен) 3:0 Болгария (до 17 лет) (жен)
окончен Австрия (до 17 лет) (жен) 2:2 Дания (до 17 лет) (жен)
окончен Греция (до 17 лет) (жен) 2:1 Швейцария (до 17 лет) (жен)
окончен Венгрия (до 19 лет) 1:1 Австрия (до 19 лет)
окончен Казахстан (до 19 лет) 1:2 Северная Ирландия (до 19 лет)
окончен Косово (до 19 лет) 0:3 Уэльс (до 19 лет)
окончен Дания (до 19 лет) 1:1 Чехия (до 19 лет)
окончен Эстония (до 19 лет)* 0:1 Беларусь (до 19 лет)
окончен Грузия (до 19 лет) 1:0 Норвегия (до 19 лет)
12.10  16:30 Косово (до 17 лет) ... Фарерские острова (до 17 лет)
12.10  16:30 Словения (до 17 лет) ... Австрия (до 17 лет)
12.10  16:30 Словения (до 19 лет) ... Италия (до 19 лет)
12.10  16:30 Литва (до 19 лет) ... Исландия (до 19 лет)
12.10  17:00 Люксембург (до 17 лет) ... Азербайджан (до 17 лет)
12.10  17:00 Норвегия (до 17 лет) ... Бельгия (до 17 лет)
12.10  17:00 Мальта (до 17 лет) ... Черногория (до 17 лет)
12.10  18:00 Норвегия (до 17 лет) (жен) ... Венгрия (до 17 лет) (жен)
12.10  19:00 Камбоджа ... Гуам
13.10  00:00 Итабаяна ... Байя де Фейра
13.10  03:30 Трезе ... Флореста
13.10  03:30 Жуазейренсе ... Сентрал Каруару
13.10  13:00 India W ... Тайвань (жен)
13.10  14:00 Гибралтар (до 17 лет) ... Финляндия (до 17 лет)
13.10  14:00 Швейцария (до 17 лет) ... Босния и Герцеговина (до 17 лет)
13.10  15:00 Андорра (до 17 лет) ... Северная Македония (до 17 лет)
13.10  15:00 Польша (до 17 лет) ... Ирландия (до 17 лет)
13.10  16:00 Единство Биело-Поле ... Арсенал Тиват
13.10  16:00 Бокель ... Титоград 1.27 5 12
13.10  16:00 Цетинье ... Беране
13.10  16:00 Грбаль ... КОМ
13.10  18:00 Симарронес-2 ... Catedraticos Elite
13.10  18:30 OFK Mladost Donja Gorica ... Игало
13.10  19:00 Deportivo Dongu FC ... Lobos ULMX
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Октября
18:10 · Чемпионат Европы (до 21 года)
​Литва (до 21 года) – Россия (до 21 года): прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:23 · Чемпионат Европы (до 21 года)
​Известен состав молодёжной сборной России на матч с Литвой
08 Октября
20:50 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Отстояли второй тайм: Молодёжная сборная Россия минимально пересилила Северную Ирландию 1
28 Сентября
13:25 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Объявлена заявка молодёжной сборной России на игры отбора Евро-2023 в октябре
20 Сентября
09:27 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Клозе близок к назначению на должность тренера молодёжной сборной Германии
10 Сентября
23:14 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «С Испанией не совсем удовлетворительный результат, но у Мальты мы выиграли, это самое главное»
07 Сентября
22:22 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Первая победа молодёжной сборной России в отборе на Евро - видео видео
21:03 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Молодёжная сборная России забила шесть мячей Мальте
20:30 · Чемпионат Европы (до 21 года)
​Матч молодёжных сборных Украины и Армении прерывался из-за проблемы с освещением
02:08 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года): где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Сентября
23:36 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Российская молодёжка быстро забила, но проиграла Испании крупно 1
20:40 · Чемпионат Европы (до 21 года)
​Марадишвили – в стартовом составе молодёжной сборной России на матч с Испанией
17 Августа
14:21 · Чемпионат Европы (до 21 года)
​Много новых имён: Объявлен состав молодёжной сборной России
27 Июля
21:09 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Молодёжная сборная Англии узнала нового наставника
07 Июня
19:32 · Чемпионат Европы (до 21 года)
​Российский футболист оказался в символической сборной молодёжного Евро
Все новости
Рекомендуем