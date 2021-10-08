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Отстояли второй тайм: Молодёжная сборная Россия минимально пересилила Северную Ирландию

08 Октября 2021 • 20:50 Комментировать
Россия (до 21 года)
1:0
Северная Ирландия (до 21 года)
окончен

Российская молодёжка в отборочном матче принимала Северную Ирландию.

Протокол игры  
Россия (до 21 года) 1:0 Северная Ирландия (до 21 года)
(1:0) Прохин Данила 16'    
Бориско Максим Прохин Данила Степанов Данил Сильянов Александр Хлусевич Даниил Литвинов Руслан Марадишвили Константин Умяров Наиль Карапузов Владислав Пруцев Данил Тюкавин Константин
Запасные: Корнюшин Даниил Будачев Иван Боженов Кирилл Мухин Максим Фольмер Кирилл Кузьмичев Иван Кравцов Кирилл Сулейманов Тимур Игнатов Михаил
Oliver Webber Хьюм Трай Aaron Donnelly Kofi Balmer Sam McClelland Гелбрейт Итан Маккалмонт Алфи Christopher Conn-Clarke Patrick Lane Уэйд Райан Oisin Smyth
Запасные: Declan Dunne Бойд-Манс Колан Finn Cousin-Dawson О'Нил Пол Carl Johnston
08 октября.

Пока основная сборная России готовится вступить в решающую стадию группового отборочного этапа к чемпионату мира следующего года, молодёжная национальная находится в начале своего пути к чемпионату Европы 2023 года. Напрямую туда попадут девять победителей отборочных групп плюс лучшая среди команд, занявших вторые места. Наши уже успели в сентябре крупно уступить испанцам, а затем они отыгрались на Мальте. Теперь на очереди у подопечных Михаила Галактионова был домашний матч с Северной Ирландией, которая раньше умудрилась разгромно проиграть Мальте, но потом минимально пересилила Словакию. Как видим, есть определённые совпадения в плане соперников между главной и молодёжной сборными России.

В отчётной встрече отечественная команда прогнозируемо взяла мяч под свой контроль. Североирландцы сосредоточились на обороне, что не помогло им избежать пропущенного гола по истечении четверти часа игры. Хлусевич, воспользовавшись длинным забросом Прохина, забил вообще-то раньше, но забрался он в офсайд. Чуть позже Тюкавин после левофлангового прострела не освободил себе пространство для удара и скинул на Марадишвили – выстрел, рикошет, угловой. От правого флажка низко навесил Карапузов, Тюкавин то ли сделал лёгкую скидку головой, то ли нет. Мяч пришёл в район одиннадцатиметровой отметки, Литвинов катнул его к левой штанге на Прохина, и тот уже расстрелял цель (1:0).

Прохин отдал несостоявшийся голевой пас в офсайд, забил по правилам сам, а через несколько минут едва не привёз в свои ворота пенальти. Сильянов в центре поля на левом фланге завозился с мячом и допустил потерю, поспособствовав началу гостевой атаки. Конн устремился в штрафную хозяев и рухнул в её пределы. В игре образовалась пауза, но не из-за назначения пенальти, а из-за того, что пострадавшему потребовалась небольшая медицинская помощь. Пенальти не было, ВАР не работал. Прохин выставлял ногу и, вполне возможно, действительно фолил, но повторы в трансляции показывают, что даже если там был фол, то он случился на последних сантиметрах подступов штрафной – то есть снаружи, а не внутри её.

После перерыва характер игры изменился. Североирландцы увеличили свой процент владения мячом, а наши как-то подсели. Иной раз у россиян получалась попытка какого-то перспективного розыгрыша в чужой штрафной, но до нормально удара дело всё равно не доходило. На 49-й минуте гости создали шанс в традиционном британском стиде. Гелбрейт навесил дальней подачей, а Маклелланд головой пробил правее створа. Впрочем, Бориско удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности до конца. На последних минутах не обошлось без сумбурного метания мяча по штрафной россиян, но в итоге наши обошлись без неприятных сюрпризов, довели дело до минимальной победы и набрали в группе шесть очков за три матча. В следующем туре, 12 октября, будет выездной матч со сверстниками из Литвы.

Кирилл Иванцов

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Молодёжная сборная России молодежная сборная Северной Ирландии
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