​Матч молодёжных сборных Украины и Армении прерывался из-за проблемы с освещением

Во вторник вечером в рамках отбора на чемпионат Европы 2023 года играют молодёжные сборные Украины и Армении. Ближе к средине второго тайма игра была приостановлена из-за возникшей на стадионе «Колос» в Ковалёвке проблемы с освещением. Одна из четырёх осветительных мачт вышла из строя. После небольшого совещания встреча была возобновлена при трёх работающих мачтах. Впрочем, очень скоро максимальное освещение было восстановлено.

Следить за развитием событий в матче молодёжных команд Украины и Армении можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.