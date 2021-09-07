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​Матч молодёжных сборных Украины и Армении прерывался из-за проблемы с освещением

07 Сентября 2021 • 20:30 Комментировать
Украина (до 21 года)
2:1
Армения (до 21 года)
окончен

Во вторник вечером в рамках отбора на чемпионат Европы 2023 года играют молодёжные сборные Украины и Армении. Ближе к средине второго тайма игра была приостановлена из-за возникшей на стадионе «Колос» в Ковалёвке проблемы с освещением. Одна из четырёх осветительных мачт вышла из строя. После небольшого совещания встреча была возобновлена при трёх работающих мачтах. Впрочем, очень скоро максимальное освещение было восстановлено.

Следить за развитием событий в матче молодёжных команд Украины и Армении можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

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Молодёжная Сборная Украины Молодёжная Сборная Армении
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