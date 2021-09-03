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Российская молодёжка быстро забила, но проиграла Испании крупно

03 Сентября 2021 • 23:36 Комментировать (1)
Испания (до 21 года)
4:1
Россия (до 21 года)
окончен

В пятницу вечером молодёжная сборная России стартовала в отборе на чемпионат Европы 2023 года. В гостях у Испании команда Михаила Галактионова смогла открыть счёт, причём сделала это довольно быстро – Гамид Агаларов отличился уже на десятой минуте. Впрочем, уже через пару минут испанцы отыгрались благодаря удару Фера Ниньо.

После ничейного первого тайма молодёжная сборная Испании склонила чаши весов в свою сторону после перерыва. В начале второго тайма отличился Йереми Пино, а позже Фер Ниньо оформил дубль. В концовке испанцы и вовсе довели дело до разгрома – Пино решил не отставать от Ниньо и тоже отличился во второй раз за вечер – 4:1.  

Следующий отборочный матч молодёжная сборная России проведёт 7 сентября против Мальты на своём поле. Мальтийцы, что интересно, начали отбор с разгрома Северной Ирландии – 4:1.

Протокол игры  
Испания (до 21 года) 4:1 Россия (до 21 года)
    10' Агаларов Гамид (0:1)
(1:1) Ниньо Фер 13'    
(2:1) Пино Йереми 47'    
(3:1) Ниньо Фер 54'    
(4:1) Пино Йереми 86'    
Тенас Арнау Каррейра Серхио Франсес Алехандро Гильямон Уго Миранда Хуан Лопес Роберто III Венседор Унай Туррьентес Беньят Пино Йереми Фернандо Нино Хиль Бриан
Запасные: Бланко Антонио Росас Гильермо Гомес Серхио Jon Karrikaburu Уильямс Нико Барренечеа Андер Пачеко Хон Серрано Франчо
Будачев Иван Хлусевич Даниил Хотулёв Данила Литвинов Руслан Прохин Данила Боженов Кирилл Игнатов Михаил Александрович Умяров Наиль Марадишвили Константин Карапузов Владислав Агаларов Гамид
Запасные: Пруцев Данил Севикян Эдгар Кармаев Никита Кравцов Кирилл Агкацев Станислав Степанов Данил Иосифов Никита Сулейманов Тимур Климов Кирилл
03 сентября.

 

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Молодёжная Сборная Испании Молодёжная сборная России
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
03 Сентября 2021 в 23:48
В современном футболе на первый план выходят не "физика" и тактика, а техническое оснащение игроков и их футбольный интеллект. Вот и сегодня - эти два фактора у испанцев оказались намного выше, чему наших. Лучший игрок матча - парень из "Вильярреала", который играл под 10-м номером - в своём возрасте уже всё умеет на поле и всё знает про современный футбол - пасы шикарные раздаёт партнёрам, сам забивает и ведёт игру своей команды. Без сомнения - будущая "звезда" футбола! У наших понравились Хлусевич и Литвинов. 9-й и 11-й номера нашей команды выглядят намного старше своего возраста(( Теперь о Галактионове. Странно, что его не убрали после провального молодёжного Евро с поста ГТ сборной. Моё мнение, что тренер молодёжки должен быть соратником ГТ первой сборной. И ГТ первой сборной должен участвовать в назначении ГТ молодёжной сборной. Комментатор в начале матча сказал, что все сборные Испании - от юношеской до первой - играют по одной схеме. У нас же каждый тренер в любой сборной "гнёт свою линию". Было бы логично - ИМХО - чтобы у Карпина и тренера молодёжки было одно видение футбола.
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