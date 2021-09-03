Российская молодёжка быстро забила, но проиграла Испании крупно

В пятницу вечером молодёжная сборная России стартовала в отборе на чемпионат Европы 2023 года. В гостях у Испании команда Михаила Галактионова смогла открыть счёт, причём сделала это довольно быстро – Гамид Агаларов отличился уже на десятой минуте. Впрочем, уже через пару минут испанцы отыгрались благодаря удару Фера Ниньо.

После ничейного первого тайма молодёжная сборная Испании склонила чаши весов в свою сторону после перерыва. В начале второго тайма отличился Йереми Пино, а позже Фер Ниньо оформил дубль. В концовке испанцы и вовсе довели дело до разгрома – Пино решил не отставать от Ниньо и тоже отличился во второй раз за вечер – 4:1.

Следующий отборочный матч молодёжная сборная России проведёт 7 сентября против Мальты на своём поле. Мальтийцы, что интересно, начали отбор с разгрома Северной Ирландии – 4:1.