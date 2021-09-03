​Марадишвили – в стартовом составе молодёжной сборной России на матч с Испанией

В пятницу вечером молодёжная сборная России в первой игре отбора на чемпионат Европы сыграет против Испании. Известен состав, который на эту игру выбрал Михаил Галактионов. С первых минут в составе российской молодёжки на поле выйдут следующие исполнители:

Будачёв, Литвинов, Прохин, Хотулёв, Хлусевич, Боженов, Умяров, Игатов, Марадишвили, Карапузов, Агаларов.

Матч между молодёжными сборными Испании и России начнётся в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.