Кто будет зажигать в молодёжной сборной России: Первый матч против Испании уже скоро

Пока вся футбольная общественность обсуждает выбор состава Валерия Георгиевича в основную сборную, команде Галактионова предстоит сыграть в квалификационных матчах к крупному футбольному форуму. С одной лишь оговоркой — это игры отбора на чемпионат Европы 2023 года. И уже 1 сентября сборной игроков до 21 года предстоит выехать в Испанию на первый матч группы.

«Евро-Футбол.ру» предполагает, какие игроки могут стать лидерами «молодёжки» и вывести свою сборную на чемпионат Европы, который пройдет в Румынии и Грузии.

Данила Прохин («Сочи»)

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Данила очень качественно воспользовался своим шансом закрепиться в основе южан, отыграв почти все игры от свистка до свистка. Молодой, но уже уже достаточно опытный защитник может стать стержнем, вокруг которого будут формироваться оборонительные построения молодёжной сборной. В 20 лет игрок уже успел отыграть два полных матча в группе Лиги чемпионов за петербуржский «Зенит», воспитанником которого он и является. По сравнению с таким уровнем, игры в отборе Лиги конференций уже не звучат так убедительно, но тем не менее: сочинцы вместе с Данилой там играли.

«Я бы вызвал Прохина из «Сочи». Моложе, играет стабильнее», — говорил спортивный агент Антон Смирнов про защитника в интервью для нашего издания.

Данил Степанов («Арсенал» Тула)

Другой Данил — Степанов — таким опытом пока похвастаться не может. Воспитанник казанского футбола сейчас играет в Туле, причём играет крайне уверенно и не по годам спокойно. Даже несмотря на очевидно меньшее количество «евро-опыта», почти весь прошлый сезон за волгоградский «Ротор» футболист провёл без замен и пропусков игр.

Да и в проблемном «Арсенале» игрок пытается максимально отдаваться игре, поэтому вряд ли в сложностях клуба может быть виноват футболист. Наглядный пример — последняя игра со «Спартаком». Плюс игрок вполне мобилен и может сыграть как слева в обороне, так и в полузащите. Такая гибкость в схемах Галактионова точно не помешает.

Константин Марадишвили (ЦСКА Москва)

Для армейца этот достаточно крупный мундиаль может стать как первым в жизни в целом, так и весьма личным. Дело в том, что опорник будет играть на своей исторической Родине, что, безусловно, придаст ему энергии и мотивации.

Константин может не всегда проходить в состав столичного клуба, но опыта от этого у него не меньше: вся групповая стадия Лиги Европы прошлого сезона была преодолена игроком без единой запинки. В этом году в опорной зоне у «красно-синих» конкуренция выросла, так как в клуб пришёл такой же молодой Мухин. В такой среде Константин сможет вырасти и стать одним из ключевых игроков на этапе отбора к ЧЕ, тем более что необходимой самоотдачи у футболиста хоть отбавляй.

Наиль Умяров («Спартак» Москва)

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Самый дорогой игрок всей сборной Наиль Умяров будет делить опорную зону со вторым самым дорогим игроком — Марадишвили. Звучит перспективно, не так ли? Пожалуй, самая именитая и сильная позиция всей команды в целом.

Наиль уже может без проблем котироваться как самый опытный игрок сборной. Полсотни игр в РПЛ и четверть сотни в ФНЛ — очень высокий показатель для игрока, которому только недавно исполнился 21 год. Причём игры не в средних клубах лиг, а за «Спартак» и тогда ещё крайне успешное «Чертаново». Будущий капитан команды Галактионова — это точно!

Даниил Хлусевич («Арсенал» Тула)

Очередной Даниил из нашего топа — один из самых недооценённых игроков сборной. Тульский игрок очень быстро разбирается на месте, создаёт креатив в нападении и очень часто обостряет, убегая от защитников с помощью своей отличной техники. И всё это не просто так: у Даниила мини-футбольная школа, что очень точно описывает манеру игры на поле. Начинал уроженец Симферополя в местных мини-футбольных командах, а потом там же УОР «Краснолесье». И лишь в 2018 году Даниил переехал в Тулу.

Очень необычная история очень талантливого игрока, для которого ЧЕ может стать отправной точкой в карьере. В РПЛ футболист уже отыграл почти 40 матчей, сделав 10 результативных действий. Убедительная статистика, если знать, что в дубле «пушкарей» голевые действия он делал почти каждую игру.

Также стоит упомянуть Гамида Агаларова из «Уфы», который огненно начал новый сезон в РПЛ: за 5 игр — 4 гола и 1 голевая передача. Неожиданный взрыв Гамида удивил многих болельщиков, ведь до этого и рядом таких показателей не было. Но действительно пару сильных игр тяжело спроецировать на весь сезон и уследить тенденцию роста, поэтому, как проявит себя футболист во время уже непосредственно матчей сборной — вопрос.

Арзуманян Марсель