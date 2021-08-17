​Много новых имён: Объявлен состав молодёжной сборной России

В понедельник был объявлен состав национальной сборной России. На следующий же день был обнародован список игроков, вызванных в молодёжную сборную. Михаил Галактионов выбрал таких игроков:

Вратари: Агкацев, Бориско, Будачёв.

Защитники: Прохин, Большаков, Кармаев, Кутицкий, Кравцов, Литвинов, Степанов, Хлусевич, Сильяков, Боженов.

Полузащитники: Марадишвили, Иосифов, Черников, Умяров, Игнатов, Пруцев, Карапузов, Севикян.

Нападающий: Тимур Сулейманов, Климов, Агаларов.

Указанные выше футболисты будут готовиться к ближайшим матчам отбора на молодёжный Евро-2021 против команд Испании и Мальты.