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Чемпионат Европы (до 21 года)

​Много новых имён: Объявлен состав молодёжной сборной России

17 Августа 2021 • 14:21 Комментировать
Испания (до 21 года)
...
Россия (до 21 года)
03.09 21:45
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В понедельник был объявлен состав национальной сборной России. На следующий же день был обнародован список игроков, вызванных в молодёжную сборную. Михаил Галактионов выбрал таких игроков:

Вратари: Агкацев, Бориско, Будачёв.

Защитники: Прохин, Большаков, Кармаев, Кутицкий, Кравцов, Литвинов, Степанов, Хлусевич, Сильяков, Боженов.

Полузащитники: Марадишвили, Иосифов, Черников, Умяров, Игнатов, Пруцев, Карапузов, Севикян.

Нападающий: Тимур Сулейманов, Климов, Агаларов.

Указанные выше футболисты будут готовиться к ближайшим матчам отбора на молодёжный Евро-2021 против команд Испании и Мальты.

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Молодёжная сборная России
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