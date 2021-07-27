Молодёжная сборная Англии узнала нового наставника

Официальный сайт английской ассоциации футбола сообщает о том, что новым главным тренером сборной Англии U-21 стал Ли Карсли.

Карсли является бывшим полузащитником «Эвертона» и «Дерби», а последним местом работы 47-летнего специалиста был «Бирмингем», где он занимал должность помощника главного тренера. Также англичанин некоторое время провел в структуре «Манчестер Сити», тренировав юниорские команды. Ассистентом Ли станет не менее известный Эшли Коул, в прошлом защитник «Челси».

Карсли сменил на посту наставника Эди Бутройда, руководившего молодежной сборной Англии в течении пяти лет.