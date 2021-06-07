​Российский футболист оказался в символической сборной молодёжного Евро

На официальном сайте УЕФА была размещена символическая сборная молодёжного чемпионата Европы. В неё вошли сразу 23 футболиста. Отмечается, что сборная была составлена пятью техническими наблюдателями УЕФА.

Среди 23 игроков в символической сборной нашлось место и для представителя молодёжной сборной России. Речь идёт о Денисе Макарове, выступающем за казанский «Рубин».

Напомним, что молодёжная сборная России не смогла пробиться в плей-офф Евро, набрав только три очка в своей группе в конце марта. Победителем турнира стала молодёжная сборная Германии, обыгравшая в финале Португалию.