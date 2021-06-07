Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы (до 21 года) 2021
Сделать ставку
﻿

​Российский футболист оказался в символической сборной молодёжного Евро

07 Июня 2021, 19:32,

На официальном сайте УЕФА была размещена символическая сборная молодёжного чемпионата Европы. В неё вошли сразу 23 футболиста. Отмечается, что сборная была составлена пятью техническими наблюдателями УЕФА.

Среди 23 игроков в символической сборной нашлось место и для представителя молодёжной сборной России. Речь идёт о Денисе Макарове, выступающем за казанский «Рубин».

Напомним, что молодёжная сборная России не смогла пробиться в плей-офф Евро, набрав только три очка в своей группе в конце марта. Победителем турнира стала молодёжная сборная Германии, обыгравшая в финале Португалию.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Молодёжная сборная России, Денис Макаров
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020  
Малиновский: «В чемпионате Италии есть игроки, которые лучше Роналду»
Малиновский: «В чемпионате Италии есть игроки, которые лучше Роналду»  
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма  
Популярные материалы
Сборная России чуть не проиграла экспериментальному составу Польши: кто был худшим в расстановке Черчесова
Сборная России чуть не проиграла экспериментальному составу Польши: кто был худшим в расстановке Черчесова
Названы две трансферные цели «Спартака»
Названы две трансферные цели «Спартака»
«Спартак» нашёл замену Кралу
«Спартак» нашёл замену Кралу
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
​Названа зарплата Месси по новому контракту, лучший игрок Армении отказал «Зениту», Роналду договаривается с «ПСЖ» - в главных слухах недели
​Названа зарплата Месси по новому контракту, лучший игрок Армении отказал «Зениту», Роналду договаривается с «ПСЖ» - в главных слухах недели