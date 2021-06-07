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Назван лучший футболист молодёжного Евро-2021

07 Июня 2021, 08:43,

В воскресенье, 6 июня, определился победитель молодежного чемпионата Европы. В решающем поединке встретились сборные Германии и Португалии. «Бундестим» отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0.

Лучшим футболистом соревнований был признан полузащитник вице-чемпионов Европы Фабиу Виейра, об этом рапортует пресс-служба УЕФА. 21-летний португалец принял участие в шести встречах, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

На клубном уровне Фабиу защищает цвета «Порту». Его контракт с «драконами» рассчитан до 2022 года, а трансферная стоимость составляет девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фабиу Вийера
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