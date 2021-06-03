Молодёжная сборная Германии вышла в финал, обыграв Голландию

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03 Июня 2021, 23:57,
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Молодёжная сборная Германии в третий раз кряду вышла в финал чемпионата Европы. Это произошло благодаря победе над соперниками из Голландии, которые чаще контролировали мяч, но впереди были не так остры. Уже к восьмой минуте немцы вели с запасом в два гола после дубля Флориана Вирца, и этого было достаточно для итоговой победы - 2:1.
В финале сборная Германии сыграет против Португалии, которая дожала испанцев (1:0).
Протокол игры
|1' Вирц Флориан (0:1)
|8' Вирц Флориан (0:2)
|(1:2) Шуурс Перр 67'
Бейло Юстин • Тезе Джордан • Шуурс Перр • Ботман Свен 77' ( Ренсх Девайн ( 77') • Маласиа Тирелл • Харрауи Абдау 26' 46' ( Матусива Азор ( 46') • Де Вит Дани • 87'Кадыоглу Ферди 69' ( Сирхейс Кай ( 69' ) • 90'Стенгс Келвин 59' ( Дилросун Джавайро ( 59') • Боаду Мирон • Клюйверт Джастин
Запасные: Кнустер Матс • Духи Данило • Баккер Митчел • Схерпен Кьелл • Эккеленкамп Юрген • Пас Мартен
Дамен Финн • Баку Ридле • 55'Пипер Амос • Шлоттербек Нико • Раум Давид • Майер Арне 79' ( Стах Антон ( 79' ) • 90'Дорш Никлас • 79'Эзкан Салих 68' ( Адейеми Карим ( 68') • Вирц Флориан 68' ( Янельт Витали ( 68') • Нмеча Лукас 69' ( Буркардт Джонатан ( 69') • Бериша Мергим 84' ( Якобс Исмаил ( 84')
Запасные: Аппелькамп Синта • Май Ларс-Лукас • Еккель Пауль • Вагноман Жоша • Шуберт Маркус • Климович Матео • Грилль Леннарт
03 июня. Стадион "Arena Sosto".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Молодёжная Сборная Германии, Молодёжная Сборная Голландии