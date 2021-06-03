Молодёжная сборная Германии вышла в финал, обыграв Голландию

Молодёжная сборная Германии в третий раз кряду вышла в финал чемпионата Европы. Это произошло благодаря победе над соперниками из Голландии, которые чаще контролировали мяч, но впереди были не так остры. Уже к восьмой минуте немцы вели с запасом в два гола после дубля Флориана Вирца, и этого было достаточно для итоговой победы - 2:1.

В финале сборная Германии сыграет против Португалии, которая дожала испанцев (1:0).