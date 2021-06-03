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Чемпионат Европы (до 21 года) 2021
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Молодёжная сборная Германии вышла в финал, обыграв Голландию

03 Июня 2021, 23:57,

Молодёжная сборная Германии в третий раз кряду вышла в финал чемпионата Европы. Это произошло благодаря победе над соперниками из Голландии, которые чаще контролировали мяч, но впереди были не так остры. Уже к восьмой минуте немцы вели с запасом в два гола после дубля Флориана Вирца, и этого было достаточно для итоговой победы - 2:1.

В финале сборная Германии сыграет против Португалии, которая дожала испанцев (1:0).

Протокол игры  
Голландия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года)
    1' Вирц Флориан (0:1)
    8' Вирц Флориан (0:2)
(1:2) Шуурс Перр 67'    
Бейло Юстин Тезе Джордан Шуурс Перр Ботман Свен   77' (Ренсх Девайн (   77') Маласиа Тирелл Харрауи Абдау   26'   46' (Матусива Азор (   46') Де Вит Дани   87' Кадыоглу Ферди   69' (Сирхейс Кай (   69'   90') Стенгс Келвин   59' (Дилросун Джавайро (   59') Боаду Мирон Клюйверт Джастин
Запасные: Кнустер Матс Духи Данило Баккер Митчел Схерпен Кьелл Эккеленкамп Юрген Пас Мартен
Дамен Финн Баку Ридле   55' Пипер Амос Шлоттербек Нико Раум Давид Майер Арне   79' (Стах Антон (   79'   90') Дорш Никлас   79' Эзкан Салих   68' (Адейеми Карим (   68') Вирц Флориан   68' (Янельт Витали (   68') Нмеча Лукас   69' (Буркардт Джонатан (   69') Бериша Мергим   84' (Якобс Исмаил (   84')
Запасные: Аппелькамп Синта Май Ларс-Лукас Еккель Пауль Вагноман Жоша Шуберт Маркус Климович Матео Грилль Леннарт
03 июня. Стадион "Arena Sosto".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Молодёжная Сборная Германии, Молодёжная Сборная Голландии
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