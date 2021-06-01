Португальская молодёжка забила 5 мячей Италии, Дания едва не выбила Германию

На чемпионате Европы по футболу среди молодёжных сборных завершились четвертьфинальные матчи. Сборные Португалии и Италии выдали голевое пиршество. Все началось с удара ножницами Дани Моты, который вскоре удвоил счет. Итальянцы по ходу встречи пытались отыграться и на 89-й минуте сделали результат 3:3. В компенсированное время команда с Апеннин осталась в меньшинстве и пропустила еще дважды - 3:5.

Команда Дании выбыла из турнира немцев, которые гораздо чаще контролировали мяч, но смогли лишь дважды пробить в створ ворот противника. Впрочем, молодежная «бундестим» ушла от поражения на 88-й минуте, в овертайме стороны обменялись голами - 2:2. Все решалось в серии пенальти, где Германия была удачливее - 6:5.