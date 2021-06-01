Португальская молодёжка забила 5 мячей Италии, Дания едва не выбила Германию

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01 Июня 2021, 00:45,
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На чемпионате Европы по футболу среди молодёжных сборных завершились четвертьфинальные матчи. Сборные Португалии и Италии выдали голевое пиршество. Все началось с удара ножницами Дани Моты, который вскоре удвоил счет. Итальянцы по ходу встречи пытались отыграться и на 89-й минуте сделали результат 3:3. В компенсированное время команда с Апеннин осталась в меньшинстве и пропустила еще дважды - 3:5.
Команда Дании выбыла из турнира немцев, которые гораздо чаще контролировали мяч, но смогли лишь дважды пробить в створ ворот противника. Впрочем, молодежная «бундестим» ушла от поражения на 88-й минуте, в овертайме стороны обменялись голами - 2:2. Все решалось в серии пенальти, где Германия была удачливее - 6:5.
|(1:0) Мота Дани 6'
|(2:0) Мота Дани 31'
|45' Побега Томмазо (2:1)
|(3:1) Рамуш Гонсалу 58'
|60' Скамачча Джанлука (3:2)
|89' Кутроне Патрик (3:3)
|(4:3) Жота Серран 109'
|(5:3) Фернандес Франсиско 119'
|Дания (до 21 года)
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2:2
(пен. 5:6)
|Германия (до 21 года)
|(1:0) Фагир Вахид 69'
|88' Нмеча Лукас (1:1)
|100' Буркардт Джонатан (1:2)
|(2:2) Нельссон Виктор 108'
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Молодёжная Сборная Германии, Молодёжная Сборная Италии, Молодёжная Сборная Дании, молодёжная сборная Португалии