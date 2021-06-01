Чемпионат Европы (до 21 года) 2021
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Португальская молодёжка забила 5 мячей Италии, Дания едва не выбила Германию

01 Июня 2021, 00:45,

На чемпионате Европы по футболу среди молодёжных сборных завершились четвертьфинальные матчи. Сборные Португалии и Италии выдали голевое пиршество. Все началось с удара ножницами Дани Моты, который вскоре удвоил счет. Итальянцы по ходу встречи пытались отыграться и на 89-й минуте сделали результат 3:3. В компенсированное время команда с Апеннин осталась в меньшинстве и пропустила еще дважды - 3:5.

Команда Дании выбыла из турнира немцев, которые гораздо чаще контролировали мяч, но смогли лишь дважды пробить в створ ворот противника. Впрочем, молодежная «бундестим» ушла от поражения на 88-й минуте, в овертайме стороны обменялись голами - 2:2. Все решалось в серии пенальти, где Германия была удачливее - 6:5.

Протокол игры  
Португалия (до 21 года) 5:3 Италия (до 21 года)
(1:0) Мота Дани 6'    
(2:0) Мота Дани 31'    
    45' Побега Томмазо (2:1)
(3:1) Рамуш Гонсалу 58'    
    60' Скамачча Джанлука (3:2)
    89' Кутроне Патрик (3:3)
(4:3) Жота Серран 109'    
(5:3) Фернандес Франсиско 119'    
Кошта Диогу Далот Диогу Кейруш Диогу Лейте Диогу Тавареш Томаш Браганса Даниэл   86' (Фернандес Франсиско (   86'   120') Фернандеш Жедсон   74' (Жота Серран (   74') Витинью II Виейра Фабиу   86' (Ромариу (   86') Рамуш Гонсалу   69' (Флорентину (   69') Мота Дани   94' (Леау Рафаэл (   94')
Запасные: Машимиану Луиш Джало Тьягу Перейра Педру II Томаш Тьягу Виржиния Жоау Конте Абду Соареш Филипе
Карнесекки Марко Ловато Маттео   85'   91' Дель Прато Энрико Раньери Лука Белланова Рауль   75' (Маджоре Джулио (   75') Ровелла Николо   81' (Соттил Рикардо (   81') Побега Томмазо   57'   75' (Дзаппа Габриэле (   75') Сала Марко   62'   81' (Кутроне Патрик (   81'   114') Фраттези Давиде Скамачча Джанлука   91' (Риччи Самуэле (   91') Распадори Джакомо
Запасные: Черофолини Микеле Пирола Лоренцо Фольякко Алессандро Пинамонти Андреа Беруатто Пьетро Плиццари Алессандро Мале Юссеф
31 мая. Стадион "Стожице" (Любляна).
Протокол игры  
Дания (до 21 года)

2:2

(пен. 5:6)

 Германия (до 21 года)
(1:0) Фагир Вахид 69'    
    88' Нмеча Лукас (1:1)
    100' Буркардт Джонатан (1:2)
(2:2) Нельссон Виктор 108'
Кристенсен Оливер Карстенсен Расмус Нельссон Виктор   104' Алвес Фредерик Поульсен Андреас   44' (Кристансен Виктор (   44') Андерсен Магнус II   90' (Юлманд Мортен (   90') Нартей Николас Линнстрем Йеспер   46' (Хольсе Карло (   46') Дрейер Андерс   91' (Исаксен Густав (   91') Ларсен Якоб-Бруун   66' (Фагир Вахид (   66'   117') Дарами Мохаммед
Запасные: Гравес Симон Лаурсен Николай Расмуссен Мадс Хермансен Мадс Виндаль-Йенсен Петер Хауснер Себастиан Фредериксен Николай
Дамен Финн Вагноман Жоша   91' (Еккель Пауль (   91') Пипер Амос Шлоттербек Нико   92' Раум Давид Стах Антон   76' (Климович Матео (   76') Майер Арне Баку Ридле   75' (Адейеми Карим (   75'   103') Вирц Флориан   87' (Май Ларс-Лукас (   87') Бериша Мергим   64' (Буркардт Джонатан (   64') Нмеча Лукас   118'
Запасные: Аппелькамп Синта Якобс Исмаил Шуберт Маркус Эзкан Салих Янельт Витали Грилль Леннарт
31 мая. Стадион "Arena Sosto".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Молодёжная Сборная Германии, Молодёжная Сборная Италии, Молодёжная Сборная Дании, молодёжная сборная Португалии
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