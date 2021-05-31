Чемпионат Европы (до 21 года) 2021
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Молодёжная сборная Голландии на 90-й минуте выбила французов с Евро-2021

31 Мая 2021, 21:03,

Сборная Голландии стала первым полуфиналистом молодёжного чемпионата мира по футболу. «Оранжевые» сражались с французами и уступили в первом тайме, пропустив после подачи углового - 0:1. Голландцы все исправили после перерыва, Мирон Боаду сравнял счет сразу после перерыва, а на 90-й минуте принес победу (2:1).

Протокол игры  
Голландия (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года)
    23' Юпамекано Део (0:1)
(1:1) Боаду Мирон 51'    
(2:1) Боаду Мирон 90'    
Бейло Юстин Тезе Джордан Шуурс Перр Ботман Свен Маласиа Тирелл   78' (Баккер Митчел (   78') Харрауи Абдау Де Вит Дани   13' Кадыоглу Ферди   78' (Матусива Азор (   78') Стенгс Келвин Боаду Мирон Клюйверт Джастин   69'
Запасные: Кнустер Матс Духи Данило Сирхейс Кай Схерпен Кьелл Дилросун Джавайро Эккеленкамп Юрген Ренсх Девайн Пас Мартен
Меслье Иллан Дагба Колин   13' (Калюлю Пьер (   13') Конате Ибраима Юпамекано Део Мауасса Фет Диаби Мусса   60' (Какере Максанс (   60') Чуамени Орельен Сумаре Бубакари   60' (Февр Ромен (   60') Ауа Уссем Иконе Жонатан Эдуар Одсонн   76' (Гуйри Амин (   76')
Запасные: Коцца Николя Дисаси Аксель Мюинга Арно Фофана Юссуф Грин Этьен Камавинга Эдуардо Бадьяшиль Бенуа Берто Димитри
31 мая. Стадион "Божик Йожеф".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Молодёжная Сборная Голландии, Молодёжная Сборная Франции
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