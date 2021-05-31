Молодёжная сборная Голландии на 90-й минуте выбила французов с Евро-2021

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31 Мая 2021, 21:03,
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Сборная Голландии стала первым полуфиналистом молодёжного чемпионата мира по футболу. «Оранжевые» сражались с французами и уступили в первом тайме, пропустив после подачи углового - 0:1. Голландцы все исправили после перерыва, Мирон Боаду сравнял счет сразу после перерыва, а на 90-й минуте принес победу (2:1).
Протокол игры
|23' Юпамекано Део (0:1)
|(1:1) Боаду Мирон 51'
|(2:1) Боаду Мирон 90'
Бейло Юстин • Тезе Джордан • Шуурс Перр • Ботман Свен • Маласиа Тирелл 78' ( Баккер Митчел ( 78') • Харрауи Абдау • Де Вит Дани • 13'Кадыоглу Ферди 78' ( Матусива Азор ( 78') • Стенгс Келвин • Боаду Мирон • Клюйверт Джастин 69'
Запасные: Кнустер Матс • Духи Данило • Сирхейс Кай • Схерпен Кьелл • Дилросун Джавайро • Эккеленкамп Юрген • Ренсх Девайн • Пас Мартен
Меслье Иллан • Дагба Колин 13' ( Калюлю Пьер ( 13') • Конате Ибраима • Юпамекано Део • Мауасса Фет • Диаби Мусса 60' ( Какере Максанс ( 60') • Чуамени Орельен • Сумаре Бубакари 60' ( Февр Ромен ( 60') • Ауа Уссем • Иконе Жонатан • Эдуар Одсонн 76' ( Гуйри Амин ( 76')
Запасные: Коцца Николя • Дисаси Аксель • Мюинга Арно • Фофана Юссуф • Грин Этьен • Камавинга Эдуардо • Бадьяшиль Бенуа • Берто Димитри
31 мая. Стадион "Божик Йожеф".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Молодёжная Сборная Голландии, Молодёжная Сборная Франции