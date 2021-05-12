Назван состав молодёжной сборной России на игры с Болгарией и Сербией

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12 Мая 2021, 08:12,
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Тренерский штаб молодежной сборной России представил состав команды на контрольные поединки против Болгарии и Сербии. В заявочный лист включены 27 игроков. Об этом рапортует пресс-служба РФС.
Голкиперы: Максим Бориско, Виталий Ботнарь, Станислав Агкацев, Иван Будачев.
Защитники: Павел Маслов, Вадим Карпов, Данила Хотулёв, Данила Прохин, Илья Агапов, Данил Степанов, Александр Сильянов, Кирилл Боженов, Даниил Хлусевич.
Полузащитники: Константин Марадишвили, Александр Черников, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Степан Оганесян, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Никита Кривцов, Лечи Садулаев, Эдгар Севикян, Владислав Карапузов.
Форварды: Константин Тюкавин, Кирилл Косарев, Кирилл Климов.
Молодежная сборная соберется в полном составе 29 мая, после чего отправится в Болгарию, где 3 июня проведет товарищескую встречу с местной командой. Спустя несколько дней россияне в Белграде проведут спарринг против Сербии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Молодёжная сборная России