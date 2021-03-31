Сабитов: «Нашу молодёжку выбило из колеи поражение от Франции»

Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о поражении российской молодёжки в матче с Данией (0:3) в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

- Тяжело комментировать матч, который наша команда проиграла по всем статьям. Но не стоит забывать, что у Дании сильная молодёжка, и наверняка она будет претендовать на чемпионство. Датчане оказались свежее, умнее и техничнее. В их игре была видна мысль и идея, чего не скажешь о российской молодёжке.

Бросилось в глаза, что наши ребята были какие-то вялые. У них отсутствовала лёгкость в движении, ничего не получалось – ни верхний прессинг, ни выход в атаку, ни надёжная оборона. По игре выделить некого.

Я не стал бы винить Галактионова за то, что он как-то неправильно делал замены. Со стороны это делать слишком легко, но тренер, в отличие от нас, видит футболистов каждый день, а поэтому знает их состояние и готовность гораздо лучше.

Думаю, причиной блеклой игры нашей молодёжки стала психология. Молодых ребят выбило из колеи поражение от сборной Франции во втором туре с двумя глупыми пенальти. Наши однозначно хотели выиграть у Дании и выйти в плей-офф, но не смогли найти в себе эмоций, чтобы вытащить этот решающий матч.