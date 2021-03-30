Чемпионат Европы (до 21 года) 2021
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​Чалова включили в десятку талантов молодёжного Евро

30 Марта 2021, 20:16,

Авторитетное британское издание The Athletic выбрало десятку наиболее талантливых игроков молодёжного чемпионата Европы. В списке нашлось место для российского форварда Фёдора Чалова, представляющего московский ЦСКА.

Стиль игры Чалова кратко описывается так: «Стремится к тому, чтобы что-то происходило в опасных зонах, связывает игру и способствует созданию моментов».

В последний день марта российская молодёжка проведёт матч против команды Дании. Чтобы гарантированно выйти в плей-офф, подопечным Михаила Галактионова нужно добиваться победы с разницей в два гола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Фёдор Чалов, Молодёжная сборная России
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