​Чалова включили в десятку талантов молодёжного Евро

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30 Марта 2021, 20:16,
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Авторитетное британское издание The Athletic выбрало десятку наиболее талантливых игроков молодёжного чемпионата Европы. В списке нашлось место для российского форварда Фёдора Чалова, представляющего московский ЦСКА.
Стиль игры Чалова кратко описывается так: «Стремится к тому, чтобы что-то происходило в опасных зонах, связывает игру и способствует созданию моментов».
В последний день марта российская молодёжка проведёт матч против команды Дании. Чтобы гарантированно выйти в плей-офф, подопечным Михаила Галактионова нужно добиваться победы с разницей в два гола.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Фёдор Чалов, Молодёжная сборная России