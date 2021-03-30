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Лэмпард претендует на пост главного тренера молодёжной сборной Англии

30 Марта 2021, 11:16,

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард может трудоустроиться в молодежной сборной Англии. Об этом информирует издание Daily Mail.

Источник отмечает, что нынешний наставник команды Эйди Бутройд будет уволен из-за неудачного выступления на молодежном чемпионате Европы. Английская сборная потерпела поражения на групповом этапе от команд Швейцарии и Португалии.

Напомним, что Лэмпард занимал пост главного тренера «пенсионеров» с лета 2019-го по зиму 2021-го года. Фрэнк был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне. Его место занял немец Томас Тухель.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фрэнк Лэмпард
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