Корнаухов: «У молодёжки шансы есть, у нас хорошие ребята, есть индивидуальный стиль»

Бывший российский футболист Олег Корнаухов прокомментировал поражение российских футболистов от сборной Франции на молодёжном чемпионате Европы в эксклюзивном интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Считаю результат закономерным. Футбол всегда расставляет все на свои места. Французы играли по счёту, играли так, как выгодно было им, тем более, забили два пенальти. У них очень мощная команда, атлетично сложенная, все футболисты регулярно играют в клубах своего чемпионата. Против таких команд сложно играть, конечно, против них надо использовать минимальные шансы, которые возникают, и не допускать таких ошибок, которые привели к пенальти. Но что есть, то есть, следующий матч с датчанами решающий - посмотрим, насколько сборная действительно готова идти дальше.

Шансы пройти дальше есть. Французы немного перелопатили группу. После первой игры они половину состава поменяли, убрали трёх игроков, которые здорово играют с мячом на трёх ребят, которые готовы идти в силовую борьбу. Здесь шансы есть, у нас хорошие ребята, есть индивидуальный стиль. Главное, чтобы не было таких ляпов и ошибок, потому что на таком уровне это не прощается. Я надеюсь, что наши выиграют с тем счётом, который позволит нам выйти дальше», - сказал Корнаухов.