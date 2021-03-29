​Россия ещё может попасть в финальную часть ЕВРО. Что для этого нужно

Молодёжная сборная России ярко начала выступление на чемпионате Европы, разгромив Исландию со счётом 4:1. Вторая же игра команды Михаила Галактионова получилась неудачной – поражение от Франции с результатом 0:2. Российская молодёжка ещё сохраняет шансы выйти в плей-офф ЕВРО, хотя ситуация сложная. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» изучает расклады в группе.

М Команда И В Н П РМ О 1 Дания 2 2 0 0 3:0 6 2 Франция 2 1 0 1 2:1 3 3 РОССИЯ 2 1 0 1 4:3 3 4 Дания 2 0 0 2 1:6 0

Россия – Дания

Франция - Исландия

В плей-офф молодёжного чемпионата Европы, который запланирован на конец мая – начало июня, проходят две команды из каждой группы. В случае равенства очков первым делом в ход идут личные встречи, а именно набранные в них очки. Дальше – разница голов в личных встречах и количество голов в личных встречах. Это важно, ведь если молодёжные сборные Франции, Дании и России наберут по шесть очков, их результаты в игре против Исландии поначалу не будут учитываться при распределении мест.

Начнём с простых вариантов. Молодёжной сборной России для выхода в плей-офф хватит даже ничьей, если Франция проиграет Исландии. Если при поражении Франции команда Михаила Галактионова обыграет датчан, то она выйдет в плей-офф с первого места за счёт победы над Данией в очной битве. Если французская молодёжка сыграет вничью, России понадобится победа над сверстниками из Дании. С этим разобрались.

Теперь переходим к самому сложному варианту. Если сенсации не случится, и молодёжная сборная Франции обыграет Исландию, молодёжной сборной России нужно будет обязательно обыгрывать Данию. Но с каким счётом? При таком раскладе три команды наберут по шесть баллов в общем и по три балла в играх друг с другом, то есть начнётся учёт разности мячей в очных поединках.

В настоящий момент таблица между молодёжками Франции, Дании и России выглядит так:

М Команда И В Н П РМ О 1 Франция 2 1 0 1 2:1 3 2 Дания 1 1 0 0 1:0 3 3 РОССИЯ 1 0 0 1 0:2 0

Как видим, при таком раскладе молодёжной сборной России нужно обыгрывать Данию с разницей в два мяча (тогда у датчан разница будет «-1», а у россиян «0») или крупнее. Лучше, конечно, выиграть крупно, чтобы обойти не только Данию, но и Францию, и пробиться в четвертьфинал молодёжного Евро с первого места.

И немножко о фантастике. Молодёжная сборная России может выйти в плей-офф даже в случае поражения от Дании, если Франция проиграет Исландии с определённым счётом. Тогда второе место будут разыгрывать французы, исландцы и россияне, у которых будет по три очка. Главное, чтобы исландцы не победили слишком крупно (в четыре мяча или крупнее). Наглядно оценить ситуацию можно в таблице между молодёжками России, Франции и Исландии ниже.