УЕФА дисквалифицировал Тонали на три матча

Лидер молодёжной сборной Италии Сандро Тонали узнал наказание за красную карточку, полученную в первом туре финальной части Евро-2021. На 84-й минуте матча с Чехией (1:1) Тонали вышел из себя и наступил на ногу Ондржея Сасинки. Дисциплинарная комиссия УЕФА дисквалифицировала полузащитника «Милана» на три матча.

Также следующий матч сборной Италии пропустят Риккардо Маркизза и Маттео Габбья. Первый был удален с поля в компенсированное время матча, а второй получил дисквалификацию за «нарушение правил поведения».

27 марта сборная Италии сыграет против испанцев, которые в первом туре устроили разгром Словении (3:0).