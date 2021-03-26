Гол Гайча позволил молодёжной сборной Аргентины обыграть японцев

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч продолжает забивать. Арендованный «Беневенто» аргентинец забил два мяча в своей новой команде и принес ей победу в поединке против «Ювентуса». В пятницу Гайч отметился очередным результативным ударом, позволив молодёжной сборной Аргентины победить в спарринге с Японией (1:0).

Напомним, что Гайч пришел в стан «армейцев» летом прошлого года, но в 18 матчах за москвичей забил лишь раз.