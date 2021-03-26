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Гол Гайча позволил молодёжной сборной Аргентины обыграть японцев

26 Марта 2021, 15:29,

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч продолжает забивать. Арендованный «Беневенто» аргентинец забил два мяча в своей новой команде и принес ей победу в поединке против «Ювентуса». В пятницу Гайч отметился очередным результативным ударом, позволив молодёжной сборной Аргентины победить в спарринге с Японией (1:0).

Напомним, что Гайч пришел в стан «армейцев» летом прошлого года, но в 18 матчах за москвичей забил лишь раз.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Беневенто, Адольфо Гайч, Молодёжная Сборная Аргентины
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